Αϊζάια Χαρτενστάιν στο SDNA: «Εξαιρετικός οργανισμός η Ζαλγκίρις με ξεχωριστή μπασκετική κουλτούρα»

Ο Γερμανός σέντερ των πρωταθλητών ΝΒΑ Θάντερ ετοιμάζεται για τα πλέι-οφ και σχολιάζει την Ζαλγκίρις, την ομάδα, από την οποία ουσιαστικά ξεκίνησε την μπασκετική του πορεία.

Τα πλέι-οφ του ΝΒΑ είναι προ των πυλών με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ να ψάχνουν όπως είναι λογικό το back to back. Χθες οι πρωταθλητές ΝΒΑ έδωσαν διαδικτυακή συνέντευξη, στην οποία συμμετείχε και το SDNA, με τους Αίζάια Χαρτενστάιν και Ατζάι Μίτσελ να περνάνε από μία…μίνι ανάκριση.

Δύο παίκτες με έντονη ευρωπαϊκή γεύση καθώς ο Χαρτενστάιν «κρατάει» και από την Γερμανία ενώ ο Μίτσελ γεννήθηκε στο Βέλγιο, εκεί, όπου ο πατέρας του πέρασε τα περισσότερα χρόνια της επαγγελματικής του καριέρας.

Μέσα σε όλα αυτά, που ρωτήσαμε τους δύο παίκτες, ήταν και το κεφάλαιο Ζαλγκίρις. Μία ερώτηση, που αφορούσε στον Χαρτενστάιν, ο οποίος ουσιαστικά ξεκίνησε τη μπασκετική του πορεία από την λιθουανική ομάδα. Και ο 28χρονος «γίγαντας» είχε να πει τα καλύτερα: «Η Ζαλγκίρις είναι ένας εξαιρετικός οργανισμός, οι οπαδοί είναι υπέροχοι, η μπασκετική κουλτούρα είναι πολύ καλή. Είχα έναν προπονητή από τον οποίο έμαθα πολλά, εκεί είναι μια εξαιρετική μπασκετική πόλη, μια μπασκετική χώρα» είπε σχετικά ο Χαρτενστάιν και συμπλήρωσε:

«Το γήπεδο είναι εκπληκτικό, δεν την παρακολουθώ τόσο συχνά φέτος λόγω του προγράμματος, που έχουμε, αλλά όταν έχω χρόνο την παρακολουθώ, όταν βρίσκω χρόνο βλέπω τα ματς της».

Ο Χάρτενστάιν είχε στη κανονική περίοδο με τους Θάντερ 9.2 πόντους, 9.4 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ ως μέσους όρους.

