Ο Ναν ψάχνει απόψε 34 πόντους για να πάρει το βραβείο του πρώτου σκόρερ της σεζόν!

Ο Κέντρικ Ναν μπορεί να κατακτήσει φέτος το Alphonso Ford Trophy, αν απόψε σημειώσει 34 πόντους στο ματς του Παναθηναϊκού Aktor με την Εφές.

Ολοκληρώνεται απόψε η κανονική διάρκεια της Euroleague και εκτός από την τελική κατάταξη και τις διασταυρώσεις σε play off και play in υπάρχει ενδιαφέρον και σε επιμέρους ζητήματα, όπως το ποιος θα κατακτήσει το βραβείο του πρώτου σκόρερ Alphonso Ford.

Με τα τωρινά δεδομένα και με πέντε αγώνες να απομένουν για να ολοκληρωθεί η 38η αγωνιστική, ο Σάσα Βεζένκοβ βρίσκεται μια ανάσα από το βραβείο. Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού είχε μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά και τελείωσε την κανονική διάρκειας με 19.4 πόντους κατά μέσο όρο, αγωνιζόμενος σε 34 από τα 38 παιχνίδια.

Ωστόσο, ελπίδες να κατακτήσουν το φετινό Alphonso Ford Trophy έχουν ο Κέντρικ Ναν και ο Ναντίρ Χίφι, που αγωνίζονται απόψε, που έχουν 19 πόντους μ.ό. έως τώρα. Η διαφορά έγκειται στα δεκαδικά ψηφία, αφού καθένας εκ των τριών μονομάχων έχει άλλο αριθμό συμμετοχών.

Ο Αμερικανός σταρ του Παναθηναϊκού Aktor πρέπει απόψε κόντρα στην Εφές να πετύχει 34 πόντους για να πάρει το βραβείο, ενώ ο Χίφι καλείται να βάλει 35 στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Παρί με τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας.

Ο Ναν έχει παίξει 30 ματς φέτος και σε δύο από αυτά έχει πετύχει 30+ πόντους, κόντρα στη Βασκόνια (30π.) και τον Ολυμπιακό (32π.).

