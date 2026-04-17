Τζόσεφ: «Είναι σπουδαίο το πλεονέκτημα έδρας»

Ο Κόρι Τζόσεφ αναφέρθηκε στην πρωτιά του Ολυμπιακού και το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Μιλώντας στη Nova o Aμερικανός γκαρντ σημείωσε μεταξύ άλλων:

«Νιώθουμε καλά. Δεν μπορείς να υποτιμάς την πρώτη θέση, το ότι έχουμε πλεονέκτημα έδρας είναι σπουδαίο. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι στα πλέι οφ και να έχουμε την κατάλληλη νοοτροπία.

Όταν ήρθα εδώ ήξερα ότι ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ ταλαντούχα ομάδα και ήθελα να είμαι στα πλέι οφ. Ήρθα για να παίξω για τους συμπαίκτες μου. Περιμένω πως θα είναι κάτι τρελό, ειδικά στην έδρα μας. Περιμένω πολύ δύσκολα παιχνίδια, ξέρω πως θα είναι πολύ ανταγωνιστικά τα πλέι οφ».