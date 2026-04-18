Εμπλέκει και το BCL ο Λιόλιος: «Δεν προστάτευσα την ομάδα, η ευθύνη της ήττας βαραίνει εμένα»!

Τα πλοκάμια του Λιόλιου αγγίζουν και τη FIBA, συγκεκριμένα το BCL, καθώς σε μήνυμα του… απολογείται για την ήττα διότι δεν κατάφερε να προστατεύσει την ομάδα. Τι εννοούσε; Τι άλλο από τη διαιτησία του αγώνα. Ποιο ήταν το ματς που αναφέρεται.

Η καταγγελία - βόμβα εις βάρους του Βαγγέλη Λιόλιου δείχνει την ξεκάθαρη σχέση του προέδρου της ΕΟΚ με τον Προμηθέα, αλλά και την... εμπλοκή του μέχρι και σε επίπεδο BCL.

Συγκεκριμένα, στις ο Λιόλιος είχε στείλει στον Ηλία Παπαθεοδώρου επί λέξει: «Ηλία συγχαρητήρια!!! Όχι μόνο για σήμερα αλλά για όλη την Ευρωπαϊκή πορεία. Συγχαρητήρια στους παίκτες και στο σταφ. Να τους τα δώσεις. Δυστυχώς σήμερα δεν τα κατάφερα να βρεθώ κοντά στην ομάδα λόγω κάποιων υποχρεώσεων της ΕΟΚ που είχα στην Αθήνα. Το χειρότερο όμως είναι να βοηθήσω την ομάδα και να τη προστατέψω. Για τη σημερινή ήττα η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά εμένα…».

Σε αυτό το μήνυμα ο πρόεδρος της ΕΟΚ αναφέρεται στην αναμέτρηση των Πατρινών με την Ουνικάχα Μάλαγα για το BCL. Ο Προμηθέας είχε γνωρίσει την ήττα με σκορ 83-90 και είχε αποκλειστεί από τη φάση των προημιτελικών του BCL της FIBA.

Τι σήμαινε λοιπόν το: «Το χειρότερο όμως είναι να βοηθήσω την ομάδα και να τη προστατέψω»; Γιατί ο Λιόλιος ανέφερε πως η εν λόγω ήττα βάραινε αποκλειστικά τον ίδιο; Είναι ηλίου φαεινότερο πως -και αυτό- το μήνυμα του Λιόλιου είχε... διαιτητικές προεκτάσεις.

Αν μη τι άλλο, τα... πλοκάμια του ισχυρού άνδρα της ελληνικής ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης και του Προμηθέα φαίνεται ότι έφταναν μέχρι και τη FIBA και την ευρωπαϊκή της διοργάνωση.