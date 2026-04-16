Σπουδαία κίνηση από την Χάποελ: Κρατάει στο ρόστερ τον Τάιλερ Ένις παρά τον τραυματισμό του

Η Χάποελ Τελ-Αβίβ προχώρησε σε μια σπουδαία κίνηση, καθώς αποφάσισε να κρατήσει στο ρόστερ της τον Τάιλερ Ένις παρά τον τραυματισμό του στον αχίλλειο τένοντα.

Ο Τάιλερ Ένις θα παραμείνει στο ρόστερ της Χάποελ Τελ - Αβίβ, καθώς η ισραηλινή ομάδα αποφάσισε να τον κρατήσει στην ομάδα παρά τον τραυματισμό του στον αχίλλειο τένοντα τον Ιανουάριο.

Ο σύλλογος αποφάσισε να μην ενεργοποιήσει την ρήτρα αποχώρησης, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Ένις είχε βρει εξαιρετική φόρμα κατά τη διάρκεια εκείνου του διαστήματος της σεζόν και αγωνιζόταν σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού, η διοίκηση του ισραηλινού συλλόγου επέλεξε να συνεχίσει τη συνεργασία της με τον Ένις και την επόμενη σεζόν, δείχνοντας την ένθερμη υποστήριξή της στον παίκτη.

Δηλώσεις από τους Ραζνάτοβιτς και Γιανάι

Ο ατζέντης Μίσκο Ραζνάτοβιτς επαίνεσε δημόσια την απόφαση του συλλόγου:

« Μια κίνηση τζέντλεμαν από την Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρά τον τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια της σεζόν, ο σύλλογος απέρριψε την επιλογή λύσης του συμβολαίου και εγγυήθηκε στον Τάιλερ Ένις ένα συμβόλαιο για τη σεζόν 2026/27. »

Λίγο αργότερα, ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι, σχολίασε επίσης την κατάσταση, υποβαθμίζοντας την απόφαση: «Εύκολη απόφαση»