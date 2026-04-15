Οριστική διακοπή στον Βύρωνα: Χαρδαλιάς και ΕΛΑΣ οδήγησαν σε άδοξο φινάλε τον τελικό!

Περιφερειάρχης Αττικής και Ελληνική Αστυνομία απαγόρευσαν σε μεμονωμένους φιλάθλους με εισιτήρια να μπουν στο γήπεδο και κατόπιν τούτου ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε ότι σεβόμενος τον κόσμο του δεν θα βγει να αγωνιστεί. Οριστική διακοπή στον Βύρωνα.

Μετά από τα… παιδιά, το σύστημα του ελληνικού μπάσκετ «πείραξε» και αγώνα κοριτσιών, καθώς διεκόπη οριστικά ο αγώνας Αθηναϊκός-Παναθηναϊκός που θα έκρινε το πρώτο μέρος του τίτλου.

Ο αθλητικός δικαστής θα αποφασίσει για τη συνέχεια του αγώνα και του πρωταθλήματος καθώς η… δικτατορική απόφαση που πήραν σε συνεργασία κράτος, Περιφερειάρχης και Αστυνομία απαγορεύοντας την είσοδο στον κόσμο που είχε νόμιμα εισιτήρια οδήγησε σε παρωδία την εξέλιξη του 1ου τελικού των πλέι οφ.

Υπενθυμίζουμε πως νωρίτερα ενημερωθήκατε πως δεκάδες φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν προμηθευτεί ΝΟΜΙΜΑ και ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ εισιτήρια για το παιχνίδι, με τον Αθηναϊκό και την Αστυνομία με χουντικές ενέργειες να απαγορεύουν στον κόσμο να μπει στο γήπεδο.

Έτσι η διοίκηση του «πράσινου» Ερασιτέχνη με απόφαση του προέδρου Δημήτρη Βρανόπουλου αποφάσισαν πως η ομάδα δεν θα βγει το δεύτερο ημίχρονο, με τον πρώτο τελικό να οδηγείται σε οριστική διακοπή.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως οι παίκτριες του Παναθηναϊκού μαζί με το προπονητικό σταφ βγήκαν έξω από το γήπεδο και μίλησαν στον κόσμο που υπήρχε.