Μπλόσομγκεϊμ: «Αυτή είναι η τελευταία μου χρονιά στη Μονακό» (vid)

Ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ επιβεβαίωσε πως η τρέχουσα σεζόν είναι η τελευταία του στη Μονακό. Τι είπε για την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη, τα προβλήματα στο Πριγκιπάτο και το μέλλον του.

Μερικά από τα όσα ειπώθηκαν στο "Triple Threat Show" του "Amerikanos24 TV":

Για το αν θα επέλεγε να «κάψει» ένα παιχνίδι προκειμένου να αποφύγει ένα δύσκολο matchup στα playoff:

«Για μένα, είμαι εντάξει με το να χάσουμε επίτηδες για να πετύχουμε έναν πιο εύκολο αντίπαλο. Η Ευρωλίγκα αυτή τη σεζόν έχει να κάνει με τα matchup που θα οδηγήσουν στο Final 4. Μπορεί να παίζεις εξαιρετικά όλη τη σεζόν και να τερματίσεις στις πρώτες τρεις θέσεις. Αυτή η χρονιά είναι τρελή, καταλήξαμε εμείς και ο Παναθηναϊκός να βρισκόμαστε στα playin. Παίζεις όλη τη χρονιά για να βρεθείς στην πρώτη θέση και ξαφνικά θα παίξεις τους τελικούς της περασμένης σεζόν. Δεν είναι «δώρο» να βρίσκεσαι στην όγδοη θέση. Προσωπικά, δεν θα με πείραζε, τα ζευγάρια είναι πολύ σημαντικά».

Για το πώς είναι η κατάσταση στη Μονακό αυτή τη στιγμή:

«Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι καταπληκτικά. Νομίζω σήμερα είχαμε για πρώτη φορά μετά από τρεις μήνες και τους 11 παίκτες στην προπόνηση. Κοιτάγαμε τριγύρω και λέγαμε “Αυτό είναι τρελό”. Αλλά, συνολικά η ατμόσφαιρα είναι πολύ καλή. Από τότε που έφυγε ο Σπανούλης, ανέλαβε ο Μάνου. Ο Μάνου έχει 5-2 ρεκόρ από τότε που ανέλαβε τον πάγκο της ομάδας. Δεν είχαμε όλο το ρόστερ στα παιχνίδια, οπότε πολύ καλή δουλεία από εκείνον και από εμάς, που παραμείναμε επαγγελματίες και συγκεντρωμένοι. Είναι ατυχές ότι έπρεπε να συμβεί όλο αυτό, να χάσουμε έξι σερί παιχνίδια για να βρούμε τους εαυτούς μας, αλλά κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε. Είμαστε στα playin. Θέλουμε να είμαστε υγιείς για αυτή την πρόκληση που έρχεται. Ελπίζουμε να πάρουμε το ένα παιχνίδι για να μπορέσουμε να είμαστε στα playoff, αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια θέση που είμαστε όλοι υγιείς.

Έχει επιστρέψει ο Μίροτιτς, ο Ντάνιελ, και ο Μάικ είναι υγιής. Ο Νέντο μόλις επέστρεψε ξανά, οπότε τα πράγματα πάνε καλά. Θέλουμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι την Παρασκευή για να βάλουμε τους εαυτούς μας σε μια καλύτερη θέση για τα playin και προφανώς για την ψυχολογία μας. Είχαμε μια πολύ καλή «διαβολοβδομάδα» την περασμένη βδομάδα, κερδίσαμε και τα δυο παιχνίδια και θα είναι τέλειο για εμάς να κερδίσουμε τρία παιχνίδια στη σειρά και να πάμε έτσι στα playin, με αυτοπεποίθηση. Γενικά, είμαι χαρούμενος. Ήταν μια πολύ σκοτεινή περίοδος για δυο μήνες. Καταφέραμε να βγούμε από αυτό. Είμαστε μια ομάδα πολεμιστών. Πάντα παλεύουμε και δεν τα παρατάμε. Κερδίσαμε την «διαβολοβδομάδα» με οκτώ παίκτες και στα δυο παιχνίδια. Είναι μια πρόκληση, αλλά τα καταφέρνουμε. Είμαι περήφανος για εμάς και είμαι ενθουσιαμένος για τα playin. Πιστεύω ότι θα κάνουμε «θόρυβο».

Για την απομάκρυνση του Σπανούλη από τον πάγκο της ομάδας:

«Ήταν μια δύσκολη κατάσταση. Δεν τον κατηγορούμε καθόλου που έφυγε. Η κατάσταση του την περασμένη σεζόν ήταν πολύ διαφορετική με τη δική μας. Με τις πληρωμές ήταν τρελά. Δεν τον κατηγορούμε για τίποτα, αλλά ήταν μια δύσκολη κατάσταση για εμάς όταν έφυγε. Έφυγε μετά από το παιχνίδι κόντρα στη Φενέρ και νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή είχαμε ακόμη 10 παιχνίδια μπροστά μας, όπου τα πράγματα μπορούσαν να πάνε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση για εμάς. Μπορούσες είτε να τα παρατήσεις και να χάσεις και τα 8 ή και τα 10 παιχνίδια, είτε να παλέψεις και αποφασίσαμε να παλέψουμε. Νομίζω ότι τα συγχαρητήρια πρέπει να πάνε σε πολλούς από τους παίκτες. Δεν ξέρω αν ο κόσμος μπορεί να το καταλάβει, αλλά ο Μάνου, ο προπονητής μας αυτή τη στιγμή δεν έχει εμπειρία του να είσαι προπονητής στη Euroleague. Είχε ένα παιχνίδι πέρυσι κόντρα στην Βιλερμπάν που μας βοήθησε να νικήσουμε, αλλά εκτός από αυτό είναι πολύ νέος στην καριέρα του. Το να του δώσεις τα κλειδιά της ομάδας… ήταν στο χέρι μας να τον εμπιστευτούμε και να τον ακούσουμε και να δεχτούμε να μας προπονήσει. Κάναμε πολύ καλή δουλειά σε αυτό.

Πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στον αρχηγό μας. Ο Μάικ στάθηκε εξαιρετικός σε αυτή την κατάσταση. Είχε τις στιγμές του που ήταν ενοχλημένος, όπως όλοι, αλλά η ηγετικότητα του και η προσωπικότητα του, όταν τον βλέπεις και είναι συγκεντρωμένος λες “Αν ο καλύτερος μας παίκτης συγκεντρώνεται και προπονείται και είναι σεβαστικός, τότε όλοι θα τον ακολουθήσουν” και αυτό κάναμε. Όπως είπα πριν, ο Μάνου ήταν στο 5-2. Χάσαμε ένα παιχνίδι που δεν θα έπρεπε κόντρα στην Ντουμπάι, αλλά παίζουμε καλό μπάσκετ. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Το να φύγει ο Σπανούλης ήταν δυσάρεστο. Αν κάνουμε στην άκρη τα οικονομικά, νομίζω ότι η κατάσταση δεν ήταν όσο κακή όσο φαινόταν στον κόσμο.

Γιατί, αν το δεις πριν ξεκινήσει η σεζόν, οι πέντε στόχοι μας ήταν να κερδίσουμε το Super Cup, το Leaders Cup, το γαλλικό πρωτάθλημα και κύπελλο, να πάρουμε την Ευρωλίγκα και να κερδίσουμε στη γαλλική λίγκα. Κερδίσαμε το Super Cup και το Leaders Cup. Είχαμε τον τελικό του γαλλικού κυπέλλου. Πέσαμε από δεύτεροι στην όγδοη, ένατη, δέκατη θέση στην Ευρωλίγκα. Δεν φτάσαμε ποτέ στην 11η ή 12η θέση, οπότε δεν ήταν τόσο άσχημα. Μετά ήμασταν πρώτοι στη γαλλική λίγκα. Οπότε, από πλευράς μπάσκετ είμαστε καλά. Νομίζω ότι αυτό που έλεγα σε όλους εκείνο το διάστημα ήταν ότι κάποια στιγμή θα πληρωθούμε. Ας μην πληρωθούμε και μετά θα καταλήξουμε στην 15η θέση και δεν θα μπορούμε να παλέψουμε πια. Τότε όλοι ήταν συγκεντρωμένοι και βρήκαν ξανά την συγκέντρωση τους και πλέον έχουμε μια καλή ευκαιρία να μην είμαστε 15οι. Γενικά, είμαι περήφανος για το πως διαχειριστήκαμε την κατάσταση ως ομάδα και έχουμε ακόμα κάτι για να παλέψουμε».

Για την κατάσταση του Μάικ Τζέιμς πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό:

«Υπήρξε μια κατάσταση μια μέρα πριν από τον αγώνα. Ο πρόεδρος της ομάδας ήρθε και μίλησε στους παίκτες και δεν πήγε πολύ καλά. Ο Μάικ το είχε αφήσει πίσω του και δεν σκόπευε να παίξει. Την ημέρα του παιχνιδιού όλοι προετοιμαζόμασταν με τη σκέψη ότι δεν θα παίξει. Ξέρω τον Μάικ, οπότε ξέρω ότι θέλει να είναι εδώ και θέλει να παίζει μπάσκετ. Λατρεύει το μπάσκετ, είναι ένας αγνός μπασκετμπολίστας. Μου έστειλε μήνυμα. Νομίζω το παιχνίδι ήταν στις 19:00. Έπρεπε να είμαι στο γήπεδο στις 17:30. Μου έστειλε 17:15. Δεν μπορώ να πω ακριβώς τι έλεγε το μήνυμα, αλλά έλεγε κάτι σε στυλ “Θα έρθω αν κάνουν αυτό για εμένα”. Και ήμουν σε φάση “Ωραία, θα δούμε”. Έστειλα μήνυμα στον General Manager και του είπα “Αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε για να διορθώσουμε την κατάσταση και να έρθει πίσω ο Μάικ”. Μου είπε “Εμπιστεύσου με, κάνω ότι μπορώ”. Έκανα την προθέρμανση μου και βγαίνοντας από τα αποδυτήρια βλέπω την φανέλα του Μάικ, πριν δεν ήταν εκεί. Ήμουν σε φάση “ Υποθέτω ότι θα έρθει”. Ήρθε αφού βγήκαμε από τη φυσούνα. Νομίζω ήταν το ραμαζάνι τότε και ήρθε με ένα σάντουιτς στο χέρι επειδή δεν έτρωγε. Έτρωγε αφού είχε πέσει ο ήλιος. Εμφανίζεται με 20 λεπτά να απομένουν στο ρολόι για να ολοκληρωθεί η προθέρμανση. Δεν έκανε την προθέρμανση του και την ρουτίνα του. Έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι και μας βοήθησε να κερδίσουμε. Αυτό άλλαξε πολλά για εμάς ψυχολογικά. Είπα στον GM, “Αν ο Μάικ φύγει θα καταρρεύσουμε. Εκείνος μας κρατάει όλους μαζί”. Είμαι χαρούμενος που μπορέσαμε και ξεπεράσαμε αυτή την κατάσταση».

Για το γεγονός ότι θα είναι ελεύθερος στην αγορά από τον Ιούνιο:

«Θα είμαι ελεύθερος στην αγορά από τον Ιούνιο. Είμαι ανοιχτός για πολλά μέρη, προφανώς έχω τις προτιμήσεις μου για το που θέλω να πάω. Είμαι σίγουρος ότι αυτή είναι η τελευταία μου σεζόν στη Μονακό. Θέλω να ολοκληρώσω τα πράγματα με τον σωστό τρόπο εδώ. Θέλω να κερδίσω όσο πιο πολλά γίνεται και μετά να πάω κάπου αλλού. Η κατάσταση με τους φόρους εδώ είναι τρελή. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά είναι tax free. Όσα χρήματα βγάζω εδώ είναι σαν να τα βγάζω στην Αμερική. Οπότε πληρώνω 38%. Το συμβόλαιο που θα υπογράψω θα είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο της καριέρας μου, οπότε δεν θέλω να έχω φόρους σε αυτό».