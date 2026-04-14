Elite League: Πρώτο τζάμπολ στην κρίσιμη δεύτερη αγωνιστική των playoffs

Η δεύτερη αγωνιστική σε playoffs και play out της Elite League αρχίζει σήμερα, Τρίτη του Πάσχα (14/4), με την αναμέτρηση Λαύριο Boderm-Vikos Φalcons, που θα αρχίσει στις 17:00 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2ΣΠΟΡ.

Οι γηπεδούχοι μετά τη νίκη τους στα Γιάννενα έχουν πάρει προβάδισμα με 2-1 στη σειρά και απέχουν μια νίκη από το Final 4, ενώ οι φιλοξενούμενοι θέλουν να ισοφαρίσουν και να οδηγήσουν τη σειρά σε «τελικό» στην έδρα τους.

Τα υπόλοιπα παιχνίδια θα γίνουν την Τετάρτη του Πάσχα (15/4) με κοινή ώρα έναρξης στις 17:00 και μετάδοση από το κανάλι της ΕΟΚΑ στο YouTube. Ο Κόροιβος υποδέχεται τη ΝΕ Μεγαρίδος που προηγείται με 2-1 στις νίκες, ενώ το Ψυχικό φιλοξενεί τον Πρωτέα Βούλας και η ΑΓΕΧ τον Evertech Παπάγου, με τις δύο φιλοξενούμενες ομάδες να έχουν ισχυρό προβάδισμα με 3-0 στη σειρά.

Την ίδια ημέρα (15/4) διεξάγονται και οι αναμετρήσεις της δεύτερης αγωνιστικής των play out. Η Νίκη Βόλου αντιμετωπίζει τους Σοφάδες που έχουν προβάδισμα με 2-1 στη μάχη για την παραμονή στην Elite League, ενώ οι Μαχητές Πειραματικό μετά το break στο «Μ. Μουρούτσος» υποδέχονται την Δάφνη έχοντας κάνει το 2-1.

Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής των playoffs:

Τρίτη 14 Απριλίου

17:00 Λαύριο Boderm-Vikos Φalcons (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) 2-1

Τετάρτη 15 Απριλίου

17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF) 1-2

17:00 Ψυχικό-Πρωτέας Βούλας (YouTube HellenicBF) 0-3

17:00 ΑΓΕΧ-Evertech Παπάγου (YouTube HellenicBF) 0-3

Η επόμενη αγωνιστική των playoffs (αν χρειαστεί):

Σάββατο 18 Απριλίου

17:00 ΝΕ Μεγαρίδας-Κόροιβος Αμαλιάδας

17:00 Πρωτέας Βούλας-Ψυχικό

17:00 Evertech Παπάγου-ΑΓΕΧ

Κυριακή 19 Απριλίου

17:00 Vikos Φalcons-Λαύριο Boderm

Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής των play out:

Τετάρτη 15 Απριλίου

17:00 Νίκη Βόλου-Σοφάδες (YouTube HellenicBF) 1-2

17:00 Μαχητές Πειραματικό-Δάφνη (YouTube HellenicBF) 2-1

Η επόμενη αγωνιστική των play out (αν χρειαστεί):

Σάββατο 18 Απριλίου

17:00 Σοφάδες-Νίκη Βόλου

17:00 Δάφνη-Μαχητές Πειραματικό