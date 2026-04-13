Ντέρμπι μόνο στα χαρτιά: Διέλυσε την Εφές η Φενέρ

Η Αναντόλου Εφές δείχνει σε κακή κατάσταση πριν έρθει στο ΟΑΚΑ (17/4. 21:15), με την Φενέρ να την διαλύει (89-73) στο τουρκικό ντέρμπι συνεχίζοντας την πορεία της στην κορυφή.

Ντέρμπι μόνο στα χαρτιά. Η Φενέρ πήρε εύκολα το ντέρμπι της Πόλης κόντρα στην Εφές, επικρατώντας με 89-73 για την 26η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος και συνεχίζει την πορεία της προς την κορυφή.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ανέβηκε στο 22-4 και έπιασε την Μπεσίκτας στην κορυφή, την ώρα που το σύνολο του Πάμπλο Λάσο έπεσε στο 16-10.

Ο Τάιλερ Χόρτον - Τάκερ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Αμερικανό να μετρά 17 πόντους, την ώρα που ο Μπόλντγουιν προσέφερε 11 πόντους με 5 ασίστ. Διψήφιος και ο Ζάγκαρς με 10 πόντους και 6 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά ο Πουαριέ έκανε γεμάτη εμφάνιση με 17 πόντους και 12 ριμπάουντ, με τον Μπομπουά να προσθέτει 10 πόντους.

Πλέον η Φενέρ στρέφει το βλέμμα της στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Βιλερμπάν (21:00, 16/4) που θα κρίνει και το πλεονέκτημα έδρας, ενώ η Εφές έρχεται στην Αθήνα για αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό (17/4, 21:15).