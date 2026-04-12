Πέρασε από την έδρα της Τσεντεβίτα η Παρτίζαν

Η Παρτίζαν πήρε το «διπλό» στην Λιουμπλιάνα επί της Τσεντεβίτα με 85-79 για την 7η αγωνιστική του ομίλου των νικητών.

Η Παρτίζαν μετά τις δύο σερί ήττες στην Euroleauge, αντέδρασε στην Αδριατική λίγκα και κέρδισε εκτός έδρας την Τσεντεβίτα με 85-79.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα και προηγήθηκαν με 13-2, όμως η Παρτίζαν μείωσε στους 4 στο τέλος του δεκαλέπτου (19-15). Στη δεύτερη περίοδο η Τσεντεβίτα πήρε αέρα +8 (25-17), με τους Σέρβους να επιστρέφουν ξανά, και να ισοφαρίζουν σε 40-40 πριν το ημίχρονο.

Στην τρίτη περίοδο το ματς ήταν ισορροπημένο, μέχρι την στιγμή που η Παρτίζαν ανέβασε τον ρυθμό και πέρασε μπροστά με 57-60, ενώ στο τέταρτο δεκάλεπτο κατάφερε να προηγηθεί και με +10 (67-77), παίρνοντας εν τέλει την νίκη με 79-85.

Κάρλικ Τζόουνς (15π.) και Σέικ Μίλτον (21π.) πρωταγωνίστησαν για την Παρτίζαν, ενώ Ουμόχα Γκίμπσον (25π. 3ασ.) Ντι Τζέι Στιούαρτ (13π. 6ρ.) για την Τσεντεβίτα.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 40-40, 57-60, 79-85