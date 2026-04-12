Νικς: Ξεκουράζουν όλους τους βασικούς εκτός του Μπρίτζες λόγω του… σερί του

Οι Νιου Γιορκ Νικς αναμένεται να ξεκουράσουν τους βασικούς τους παίκτες κόντρα στους Σάρλοτ Χόρνετς, εκτός του Μίκαλ Μπρίτζες, ώστε να συνεχίσει το σερί του.

Η κανονική περίοδος του ΝΒΑ πλησιάζει προς το τέλος της με μόλις μία αγωνιστική να απομένει. Οι Νιου Γιορκ Νικς θα κοντραριστούν με τους Σάρλοτ Χόρνετς και σύμφωνα με το «The Athletic» θα ξεκουράσουν όλους τους βασικούς παίκτες.

Οι Τζέιλεν Μπράνοσν, Τζος Χαρτ, Όοου Τζι Ανουνόμπι και Καρλ-Άντονι Τάουνς αναμένεται να μείνουν εκτός, με τον Μίκαλ Μπρίτζες να είναι ο μόνος που θα πάρει χρόνο συμμετοχής.

Και αυτό γιατί δεν θέλει να σταματήσει το σερί του, καθώς έχει αγωνιστεί σε 633 σερί παιχνίδια. Βέβαια, όλα δείχνουν πως θα μείνει στο παρκέ για λίγα λεπτά.