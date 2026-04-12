Σμαρτ για την επιστροφή του: «Ένιωσα υπέροχα»

Ο Μάρκους Σμαρτ επέστρεψε στα παρκέ και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του που μπορεί να βοηθήσει ξανά τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς μετά από τους συνεχόμενους τραυματισμούς είχαν και μία θετική είδηση, καθώς ο Μάρκους Σμαρτ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση.

Ο Αμερικανός ήταν εκτός με πρόβλημα στον δεξί του αστράγαλο και έκανε το comeback ενάντια στους Φοίνιξ Σανς. Όπως ήταν λογικό, είχε περιορισμένο χρόνο (18:03) και τελείωσε με 6 πόντους, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ. Παρά τα λίγα λεπτά που πήρε, βοήθησε τους «Λιμνανθρώπους» και στην επίθεση αλλά και στην άμυνα.

Μετά τον αγώνα, μίλησε για το στρες που ένιωθε όσο ήταν στα «πιτς» και υπογράμμισε ότι ένιωσε υπέροχα που αγωνίστηκε ξανά.

«Ήταν αρκετά αγχωτική περίοδος. Έβλεπα τους συμπαίκτες μου στο παρκέ και δεν μπορούσα να βοηθήσω, ειδικά με το πως είναι τώρα τα πράγματα, έχουμε τραυματίες. Ήταν δύσκολο, αλλά όλοι στον οργανισμό, οι παίκτες, οι προπονητές, όλοι με υποστήριξαν. Κανείς δεν με ανάγκασε να βιαστώ, μου έδωσαν τον χρόνο μου, μου είπαν να επιστρέψω όταν είμαι έτοιμος. Δεν υπήρξε βιασύνη.

Με το προπονητικό επιτελείο κάναμε ό,τι είναι δυνατόν κάθε μέρα για να επιταχύνουμε τη διαδικασία, φροντίζοντας παράλληλα να μην παραμελήσουμε άλλα θέματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν έξαρση στον αστράγαλο και να βρεθούμε πάλι στο σημείο εκκίνησης. Έτσι, αισθανθήκαμε ότι περάσαμε όλες τις δοκιμασίες, εξετάσαμε όλες τις λεπτομέρειες και όλα ήταν εντάξει για να βγω στο γήπεδο και να δοκιμάσω. Σήμερα ένιωσα υπέροχα, οπότε θα πρέπει να επιστρέψω ξανά στο γήπεδο την Κυριακή» ανέφερε.