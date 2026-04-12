Ο Κνουέπελ ξεπέρασε το ρεκόρ του Άλεν στα τρίποντα

Ο Κον Κνουέπελ κατάφερε να πετύχει περισσότερα τρίποντα στην rookie σεζόν του από ότι ο Ρέι Άλεν σε μία αγωνιστική περιόδο σε όλη του την καριέρα.

Ο Κον Κνουέπελ έχει εντυπωσιάσει στην πρώτη του σεζόν στο ΝΒΑ με την φανέλα των Σάρλοτ Χόρνετς. O 20χρονος έχει ευστοχήσει σε 270 τρίποντα φέτος (42,7%) και έτσι έχει ξεπεράσει την καλύτερη σεζόν του Ρέι Άλεν.

Ο θρύλος του ΝΒΑ και ένας από τους καλύτερους εκτελεστές στην ιστορία είχε καταφέρει να πετύχει μέχρι 269 τρίποντα σε μία αγωνιστική περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, το είχε καταφέρει την σεζόν 2005-06 με την φανέλα των Σιάτλ Σουπερσόνικς.

Σημειώνεται πως ο Άλεν την rookie του σεζόν (1996-96) είχε ευστοχήσει σε 117 τρίποντα με τους Μιλγουόκι Μπακς.