Τέλος ο Πέιν από τους Σίξερς

Παρελθόν από τους Σίξερς αποτελεί ο Κάμερον Πέιν, καθώς η ομάδα της Φιλαδέλφεια αποφάσισε να τον αποδεσμεύσει

Μόλις δύο μήνες μετά την επανένταξή του στο ΝΒΑ και αφού άφησε την Παρτιζάν και τη Euroleague, ο Πέιν έμεινε ελεύθερος από τους Σίξερς για να ανοίξει θέση στο ρόστερ και να μετατρέψει το two-way συμβόλαιο του Ντέιλεν Τέρι σε κανονικό.

Ο Πέιν πρόλαβε να αγωνιστεί σε 22 παιχνίδια με τη φανέλα των Σίξερς, έχοντας σε αυτό το διάστημα 7,4 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2,6 ασίστ κατά μέσο όρο, σε περίπου 17 λεπτά συμμετοχής, όμως δε θα ενισχύσει την ομάδα στα play in ή και στα playoffs.

Από την άλλη, ο Ντέιλεν Τέρι διανύει την τέταρτη σεζόν του στο NBA και φέτος μετράει 3,7 πόντους, 1,8 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ ανά αγώνα.

Η σεζόν του Πέιν στο ΝΒΑ ουσιαστικά έχει τελειώσει λόγω των κανονισμών, οι οποίοι δεν επιτρέπουν τις ομάδες να υπογράψουν παίκτες για τα πλέι οφ μετά από μια ορισμένη προθεσμία.