Πρίφτης για την ανανέωση: «Είμαι βαθιά συνδεδεμένος με τη Ρετζιάνα»

Ο Δημήτρης Πρίφτης ανανέωσε τη συνεργασία του με τη Ρετζιάνα έως το 2028 και δήλωσε χαρούμενος και ευγνώμων για το γεγονός αυτό.

Ο 57χρονος Έλληνας τεχνικός βρίσκεται στον ιταλικό σύλλογο από το καλοκαίρι του 2023 και στις πρώτες του δηλώσεις σημείωσε: «Αυτή είναι μια πολύ σημαντική ανανέωση, η οποία με κάνει εξαιρετικά χαρούμενο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τον σύλλογο, τον Μάρκο Σαμπουγκάρο και την πρόεδρο Βερόνικα Μπαρτόλι. Είμαι βαθιά συνδεδεμένος με αυτόν τον σύλλογο και ευγνώμων για την ευκαιρία να συνεχίσω το επαγγελματικό και προσωπικό μου ταξίδι εδώ, στη Ρέτζιο Εμίλια».

Δηλώσεις έκανε και ο γενικός διευθυντής Μάρκο Σαμπουγκάρο, αναφέροντας: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταλήξαμε σε αυτή τη συμφωνία με τον Δημήτρη Πρίφτη, η οποία θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε μαζί για άλλα δύο χρόνια. Αυτή η ανανέωση αξίζει όχι μόνο για τις ανθρώπινες ιδιότητες του προπονητή μας, αλλά και για την απόδοσή του στο γήπεδο. Κατά τη διάρκεια μιας σεζόν που δεν έχει ακόμη τελειώσει, περάσαμε δύσκολες στιγμές στις οποίες η συμβολή του ήταν καθοριστική».