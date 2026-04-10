Καλαϊτζάκης: «Χάθηκαν πολλά ματς στην σεζόν που δεν έπρεπε»

Μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR από την Βαλένθια, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης τόνισε πως το «τριφύλλι» έχει χάσει πολλά ματς μέσα στην σεζόν που θα έπρεπε να είχε κερδίσει.

Αναλυτικά τα όσα είπε στους «PlayMakers»:

«Αυτό είναι το παιχνίδι της. Δεν παρουσιαστήκαμε καθόλου. Δεν βάλαμε τα κορμιά μας. Από την αρχή μέχρι το τέλος ήμασταν πίσω στο σκορ. Η κούραση. Δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι, δεν δούλεψε τίποτα. Πήραμε το ένα παιχνίδι στην Ισπανία, ανεβήκαμε λίγο στην βαθμολογία. Μένει ένα παιχνίδι και θέλουμε να το πάρουμε.

Ήμασταν κοντά αλλά δεν φάνηκε πως μπορούσαμε να κλέψουμε το ματς. Λάθη, άστοχα σουτ. Αφήσαμε την Βαλένθια να τρέξει. Είχαμε απώλεια στα αμυντικά ριμπάουντ. Όταν δίνεις σε ομάδα που σουτάρει στα 5”, 10” 14 καινούργιες επιθέσεις είναι δύσκολο να ακολουθήσεις στο σκορ. Δύσκολη ομάδα για όλους. Είναι καινούργιο το πώς παίζει στην Ευρωλίγκα. Κοιτάμε το ματς με την Εφές στο ΟΑΚΑ.

Θέλαμε να κερδίσουμε γιατί μας έδινε πιθανότητα για την πρώτη 4άδα. Δεν είναι το σημερινό ματς, πολλά παιχνίδια χάθηκαν που δεν έπρεπε. Παλεύουμε. Θα τελειώσουμε την άλλη εβδομάδα και θα δούμε ποιος είναι ο αντίπαλός μας και θα προετοιμαστούμε».