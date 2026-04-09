Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού: Κατώτερος των περιστάσεων ο Ναν, έχασαν όλοι τις προσωπικές μάχες σε άμυνα και ριμπάουντ

O Παναθηναϊκός ήταν κάκιστος στη Βαλένθια, είχε τον Ναν σε τραγική μέρα, έχασε όλες τις προσωπικές μάχες και τα ριμπάουντ και γνώρισε την ήττα.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού:

Τι Τζέι Σορτς: Ξεκίνησε το ματς με δύο κακές επιλογές. Στην επανάληψη προσπάθησε να δώσει λύσεις με τους 7 πόντους (3/6 τριπ., 1/1 βολή) και τις 2 ασίστ, αλλά δεν τα κατάφερε. Βαθμός: 4

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης: Aγωνίστηκε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Τζέντι Όσμαν: Είχε 16 πόντους (3/4 διπ., 2/5 τριπ., 4/4 βολές), 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος, αλλά ήταν κακός στην άμυνα, όπως όλος ο Παναθηναϊκός. Βαθμός: 6

Κώστας Σλούκας: Από τους παίκτες που προσπάθησαν να αλλάξουν τον ρυθμό του «τριφυλλιού» και να σηκώσει τον διακόπτη. Φορτώθηκε όμως με 3 φάουλ και κάθισε στον πάγκο. Είχε 10 πόντους (3/4 διπ., 1/2 τριπ., 1/1 βολή), 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 ριμπάουντ και 1 λάθος. Βαθμός: 6

Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις: Παρά τους 19 πόντους (7/12 διπ., 1/4 διπ., 2/4 βολές) είχε κι αυτός μεγάλο θέμα στην άμυνα. Μέτρησε ακόμα 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος. Βαθμός: 7

Τζέριαν Γκραντ: Στην εκκίνηση του ματς έδωσε λύσεις επιθετικά, αλλά αμυντικά ήταν κι αυτός κακός απέναντι στην περιφέρεια της Βαλένθια. Είχε 7 πόντους (1/3 διπ., 1/2 τριπ., 2/2 βολές), 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος. Βαθμός: 5

Κέντρικ Ναν: Ίσως το χειρότερο φετινό του παιχνίδι σε μία στιγμή που ο Παναθηναϊκός τον χρειαζόταν πολύ. Δεν του βγήκε τίποτα κι έμεινε στους 8 πόντους με άσχημα ποσοστά (2/5 διπ., 1/5 τριπ., 1/2 βολές). Μέτρησε ακόμα 3 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 2 λάθη. Η κακή του απόδοση πλήγωσε το «τριφύλλι». Βαθμός: 2

Ματίας Λεσόρ: Σε μέτρια βραδιά παρά τους 9 πόντους (3/6 διπ., 3/4 βολές), με πολλά προβλήματα στην άμυνα και χωρίς να δώσει λύσεις στη ρακέτα, που πόνεσε τον Παναθηναϊκό. Είχε 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Βαθμός: 4

Kένεθ Φαρίντ: Έπαιξε για 4:44 λεπτά, έχοντας 2 πόντους με βολές (2/2) κι 1 ριμπάουντ. Βαθμός: -

Μάριους Γκριγκόνις: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Κι αυτός σε κακή βραδιά κι επιθετικά κι αμυντικά. Μέτρησε 6 πόντους (3/4 διπ., 0/3 τριπ.) και κατέβασε 7 ριμπάουντ, αλλά δεν ήταν επιδραστικός όπως στα προηγούμενα ματς. Βαθμός: 5