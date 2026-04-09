Το 15-1 της Μπιλμπάο στο FEC, η ισχυρή της έδρα και η αμυντική αδυναμία (vids)

Δείτε ποιο είναι το προφίλ της Μπιλμπάο, την οποία θα αντιμετωπίσει (και) φέτος ο ΠΑΟΚ στους τελικούς του FIBA Europe Cup.

Μία… πολύ γνώριμη αντίπαλο θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στους back-to-back τελικούς της διοργάνωσης, αρχικά στη Θεσσαλονίκη (22/4) και στη συνέχεια στο Μπιλμπάο (29/4). Πρόκειται για μια ομάδα φύσει επιθετική (ως κλασική ισπανική) ομάδα, με όπλο την περιφέρειά της και με τον ίδιο προπονητή από το 2022, τον 54χρονο Ζάουμε Πορσανάου, ο οποίος πρόσφατα ανανέωσε ως το 2029.

Στον κορμό της ομάδας από πέρσι διατηρήθηκαν οι πολύτιμοι περιφερειακοί Μέλβιν Πάντζαρ (11π., 53%τρ., 4,5ασ., 4ριμπ.), Χάραλντ Φρέι (7,4π., 2,9ασ.) και ο ογκώδης ψηλός Τρίγκβι Χλίνασον (9,2π., 6,4ριμπ.). Σε αυτούς προστέθηκαν το καλοκαίρι οι Μαργκίρις Νορμάντας (9π.) από τη Ρίτας, και οι δύο πρώτοι της φετινοί σκόρερ ο Τζάστιν Γιαβόρσκι (12,9π., 38%τρ.)και ο πολύπειρος Νταρούν Χίλιαρντ (12,7π.), με θητεία στη Euroleague με Μακάμπι Τελ Αβίβ, Μπάγερν Μονάχου και ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Στο ρόστερ της ξεχωρίζουν ακόμα οι φόργουορντ/σέντερ Μάρτιν Κραμπέλι (8,7π., 3,4ριμπ.) και Λουκ Πέτρασεκ (7,2π.) με τους αριθμούς αυτούς να απεικονίζουν τις επιδόσεις τους στην απαιτητική λίγκα της Ισπανίας, ενώ στο FEC τα νούμερα είναι ακόμα καλύτερα. Στο FEC, σε σχέση με την ACB διακρίνεται και ο Ισπανός γκαρντ Αλέιξ Φοντ (11π., 46,4%τρ.).

Ρεκόρ 15-1 μέχρι τους τελικούς και το 2/2 φέτος με τον ΠΑΟΚ

Η περσινή κάτοχος του FEC αποτελεί την πιο επιθετική ομάδα στο φετινό FEC, σκοράροντας 94,7 πόντους ανά παιχνίδι και σουτάροντας με 40% από το τρίποντο (13/32 μ.ο.), ενώ είναι πρώτη και στις ασίστ με 24,5 ανά παιχνίδι. Στην ευρωπαϊκή της πορεία προχωράει με… φόρα, καθώς το ρεκόρ της ως τώρα γράφει 15-1, έχοντας υποστεί μόλις μία ήττα: αυτή στην πρεμιέρα των ομίλων από το Περιστέρι. Αναλυτικότερα, πέρασε από την Α’ φάση των ομίλων με ρεκόρ 5-1, χάνοντας μόνο στην πρεμιέρα εντός έδρας από το Περιστέρι (81-84), ενώ δεν συνάντησε κανένα πρόβλημα απέναντι στις αδύναμες Μπρνο και Κουτάισι, έχοντας 102 πόντους παραγωγικότητα και 69 παθητικό.

Στη Β’ φάση των ομίλων η βασκική ομάδα βρέθηκε στον ίδιο όμιλο με τον ΠΑΟΚ και εκεί συνέχισε αήττητη με ρεκόρ 6-0. Στις δύο αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ επικράτησε αρχικά στην 3η αγωνιστική εύκολα εντός έδρας με 95-73, έχοντας κορυφαίο τον Άλειξ Φοντ (24π., 6/7τρ.) και ακολούθησαν οι Τζάστιν Γιαβόρσκι (14π.) και Λουκ Πέτρασεκ (13π.), ενώ για τον ΠΑΟΚ είχαν ξεχωρίσει επιθετικά ο Τόμας Ντίμσα (15π.) και ο Τίμι Άλεν (12π., 7ριμπ.).

Στην τελευταία αγωνιστική (11/2) στο «Παλατάκι» ο ΠΑΟΚ (4-2) ήθελε νίκη με +23 για να πάρει την πρώτη θέση του ομίλου, όμως η Μπιλμπάο κέρδισε ξανά (87-88) με ανατροπή, καθώς στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου ο ΠΑΟΚ ήταν μπροστά με +11 (75-64). Για την Μπιλμπάο σε αυτό το ματς ξεχώρισαν ο Γιαβόρσκι (15π., 4/6τρ.), ο Πάντζαρ (14π., 10ασ.) και ο Χλίνασον (13π., 7ριμπ.). Η διαφορά του τότε με το σήμερα είναι πως ο ΠΑΟΚ είχε στον πάγκο του στα δύο εκείνα ματς τον Γιούρι Ζντοβτς, ενώ τώρα βρίσκεται ο Παντελής Μπούτσκος, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να... επιτηρεί όσα συμβαίνουν.

Συνεχίζοντας στα προημιτελικά η Μπιλμπάο πέρασε με 2/2 την Πετκίμσπορ με διπλό αρχικά στην Τουρκία (69-77) και με άνετη νίκη εντός στη συνέχεια (85-60). Κάτι αντίστοιχο επαναλήφθηκε στα ημιτελικά με αντίπαλο την Σζομπαθέλι, όπου καθάρισε επί της ουσίας την πρόκριση μέσα στην Ουγγαρία (81-98) και στο δεύτερο ματς στην Ισπανία επικράτησε με το ελεγχόμενο 95-88.

Στη… μέση της Ισπανίας και με κακές αμυντικές επιδόσεις εκτός έδρας

Όσον αφορά τις επιδόσεις της εντός συνόρων; Στην Ισπανία έχει ρεκόρ 15-11 και βρίσκεται στο μέσον της βαθμολογίας και στην 9η θέση. Η έδρα της, η Bilbao Arena, χωρητικότητας 10.000 θεατών, είναι η δύναμή της όπου μετράει 10 νίκες και 3 ήττες, έχοντας χάσει εντός από τις «ευρωλιγκάτες» Μπαρτσελόνα (66-71), Βαλένθια (72-116) και Μπασκόνια 69-76, ενώ δεν έχει υποδεχθεί ακόμα τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Συνολικά, η Μπιλμπάο αποτελεί μια σκληροτράχηλη ομάδα με επιθετικό προσανατολισμό. Στην έδρα της στο ισπανικό πρωτάθλημα σκοράρει 86,3 πόντους και δέχεται 80 κατά μέσο όρο, ενώ μακριά από αυτή , αποτελεί την 4η χειρότερη αμυντικά ομάδα με παθητικό 92,6 πόντους, πετυχαίνοντας αντίστοιχα 85 πόντους.