Ο ΠΑΟΚ έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό, κατέρρευσε από την πρώτη κιόλας περίοδο στο Μπιλμπάο, γνωρίζοντας βαριά ήττα με 95-73 δίχως να μπορέσει να αντιδράσει.

Στην Bilbao Arena, εκεί όπου 9 μήνες πριν ο ΠΑΟΚ έδωσε τον πρώτο τελικό του FEC κόντρα στην Μπιλμπάο, κλήθηκε και σήμερα να αντιμετωπίσει την ίδια ομάδα για την 3η αγωνιστική της β’ φάσης των ομίλων του FIBA Europe Cup. Από πολύ νωρίς ο Δικέφαλος βρέθηκε να κυνηγάει διψήφιες διαφορές, άφησε τους γηπεδούχους να κάνουν το παιχνίδι τους και να επιβάλουν τον ρυθμό τους, με αποτέλεσμα να υποστεί την πρώτη του ήττα στο Group Μ, σε ένα ματς που διεξήχθη με δύο διαιτητές λόγω τραυματισμού του Ζαπόλσκι.

Έπεσε στο 2-1 ο ΠΑΟΚ, διατήρησε το αήττητο η Μπιλμπάο (3-0) και πήρε και μια καλή διαφορά για την κατάκτηση της πρώτης θέσης του ομίλου, ενώ Σπόρτινγκ Λισαβόνας (0-2) και Πριεβίτζα (0-2) κοντράρονται την Τετάρτη (14/1) στην έδρα της δεύτερης.

Για τον ΠΑΟΚ, που έκανε συνολικά 17 λάθη, επιθετικά ξεχώρισε ο Τόμας Ντίμσα με 15 πόντους, ενώ είχε και 6 ριμπάουντ, ακολούθησαν ο Τίμι Άλεν με 12 πόντους, 7 ριμπάουντ και ο Κλίβελαντ Μέλβιν με 11 πόντους, ενώ ο Μπριν Ταϊρί είχε 9 πόντους και 6 ασίστ.

Αμυντικά η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς δεν κατάφερε να σταματήσει την περιφερειακή γραμμή της Μπιλμπάο, που σούταρε 14/32 τρίποντα (44%). Από αυτά τα 6/7 είχε ο Άλεϊξ Φοντ, ο οποίος σκόραρε 24 πόντους, ενώ 14 πέτυχε ο Τζάστιν Γιαβόρσκι και 13 ο Λουκ Πέτρασεκ.

Στην επόμενη αγωνιστική (4η) ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Πριεβίτζα (21/1, 20:00), ενώ η Μπιλμπάο παίζει την ίδια μέρα στην έδρα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας (21/1, 21:30). Ενδιάμεσα, για το ελληνικό πρωτάθλημα, ο Δικέφαλος υποδέχεται τον Παναθηναϊκό την προσεχή Κυριακή (18/1, 16:00).

Πολλά λάθη από τον ΠΑΟΚ και... τρελό σερί η Μπιλμπάο

Με καλύτερο ρυθμό μπήκε στο ματς ο ΠΑΟΚ και με τα τρίποντα των Ντίμσα και Άλεν έκανε το 0-6, ενώ ο Τζόουνς έδωσε νέες λύσεις για το 4-10. Εκεί, ο Ζάουμε Πονσαρνάου άλλαξε όλη την πεντάδα του, πρόσθεσε πίεση και επιθετικότητα στην άμυνα της ομάδας του και ο ΠΑΟΚ έκανε λάθη (8) και κακές επιθετικές επιλογές. Έτσι, με τον Γιαρόφσκι πρωταγωνιστή (7π.) και δύο σερί τρίποντα του Φοντ, η Μπιλμπάο έτρεξε ένα απίθανο σερί 22-0 για το 26-10, με τον ΠΑΟΚ να σκοράρει μετά από έξι λεπτά με τον Περσίδη και η πρώτη περίοδος να κλείνει τελικά στο 31-16.

Σταδιακά ο Δικέφαλος άρχισε να επιστρέφει στο ματς και χάρη και σε ένα τρίποντο-φάουλ του Ταϊρί έγινε το 32-24 και ο Ντίμσα στην επόμενη επίθεση μείωσε κι άλλο (34-27). Η Μπιλμπάο όμως διατηρούσε το γρήγορο τέμπο και με τα μακρινά σουτ των Χίλιαρντ και Γιαβόρσκι ξέφυγε εκ νέου με 44-29. Ο Γιούρι Ζντοβτς έψαχνε λύσεις αμυντικά και με τον Μέλβιν να σημειώνει πέντε σερί πόντους το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 49-39.

Δεν έβγαλε από τα... νερά της την Μπιλμπάο

Το τρίποντο του Ταϊρί (49-42) έδωσε ανάσα και ελπίδες ανατροπής στον ΠΑΟΚ, όμως οι Πέτρασεκ και Φρέι έφεραν την ομάδα τους ξανά στο 10+ (58-45). Ο Περσίδης έδινε επιθετικές ανάσες (59-50), αλλά η ισπανική ομάδα έπαιζε στον δικό της ρυθμό και ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Τρέχοντας στο γήπεδο, με τον Πάντζαρ να σκοράρει 7 σερί πόντους και με ένα τρίποντο του Φοντ, έγινε το 70-50 και το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 74-54 μετά από δύο καλάθια του Άλεν.

Η… κατηφόρα συνεχίστηκε για τον ΠΑΟΚ, οι γηπεδούχοι άνοιξαν κι άλλο τη διαφορά, με τον Φοντ να βάζει ακόμα δύο κολλητά τρίποντα για το 84-57 και ο ίδιος με 2/2 βολές μετά από τεχνικές ποινές έγραψε και το 86-57 στο 36’. Με Μέλβιν και Άλεν ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να κατεβάσει τη διαφορά (88-65 στο 34’), όμως δεν μπορούσε να επιστρέψει στο ματς και να απειλήσει την αντίπαλό του κι έτσι τα τελευταία λεπτά ήταν καθαρά διαδικαστικoύ χαρακτήρα.

Τα δεκάλεπτα: 31-16, 49-39, 74-54, 95-73

Οι διαιτητές: Ζαπόλσκι (Πολωνία), Τσεκαρελί (Γαλλία), Χελμστάινς (Λετονία)

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.