Ο ΠΑΟΚ έχυσε την… καρδάρα με το γάλα στο τελευταίο δεκάλεπτο και ηττήθηκε από την Μπιλμπάο με 87-88, σε μια ανώδυνη ήττα αφού θα βρει απέναντι του στους «8» το Περιστέρι σε έναν ελληνικό εμφύλιο.

Ο ΠΑΟΚ, παρότι πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση για περίπου τριάντα λεπτά, γνώρισε την ήττα με 87-88 από τη Μπιλμπάο στο PAOK Sports Arena, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup.

Mετά από αυτό το αποτέλεσμα και την σπουδαία νίκη του Περιστεριού επί της Πέτκιμ στην Τουρκία, οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες σε έναν ελληνικό... εμφύλιο για τους «8» της διοργάνωσης, με πρώτο ματς στη Θεσσαλονίκη και δεύτερο στην Αθήνα.

Στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης, η ομάδα του Ζντοβτς παρουσιάστηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Παρά τα χαμένα εύκολα σουτ, ο «Δικέφαλος» κατάφερε να κλείσει το ημίχρονο προηγούμενος με οκτώ πόντους (50-42), έχοντας ως κύριο εκφραστή της επίθεσης τον Τίμι Άλεν.

Η τρίτη περίοδος κύλησε επίσης σε καλό ρυθμό για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι διατήρησαν μια ασφαλή διαφορά. Ωστόσο, στο τελευταίο δεκάλεπτο άλλαξαν όλα: οι Βάσκοι αντέδρασαν, ανέβασαν ρυθμό και με διαδοχικά κρίσιμα καλάθια εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη και την έλλειψη συγκέντρωσης του ΠΑΟΚ, ανατρέποντας το ματς.

Για τον ΠΑΟΚ ξεχώρισαν οι Άλεν με 20 πόντους και Ντίμσα με 13. Το 4-2 της τελικής βαθμολογίας τον έφερε στη δεύτερη θέση του ομίλου Μ, με αποτέλεσμα στα ημιτελικά της διοργάνωσης να αντιμετωπίσει το Περιστέρι, έχοντας μειονέκτημα έδρας. Ακολουθεί το μεγάλο παιχνίδι πρωταθλήματος, καθώς το Σάββατο (14/2, 18:15) ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την ΑΕΚ.

Ο Ζντοβτς παρέταξε στο παρκέ τους Μπέβερλι, Ταϊρί, Άλεν, Μέλβιν και Μουρ ως βασικούς. Το παιχνίδι άρχισε με γρήγορες επιθέσεις και από τις δύο ομάδες. Η Μπιλμπάο βρήκε λύσεις έξω από τη γραμμή του τριπόντου με τους Φοντ και Γιαβόρσκι, ενώ ο Άλεν αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην επίθεση του ΠΑΟΚ, κρατώντας το παιχνίδι ισορροπημένο στο 10-10 μετά από τέσσερα λεπτά.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να χτυπήσουν ξανά από την περιφέρεια μέσω του Κραμπέλι, αλλά ο ΠΑΟΚ απάντησε με Ομορούγι και Μέλβιν, φτάνοντας στο +3 (16-13). Λίγο πριν το φινάλε της περιόδου, ο «Δικέφαλος» ανέβασε κι άλλο την απόδοσή του, με τους Ντίμσα, Κόνιαρη και Χουγκάζ να δίνουν λύσεις και το σκορ να φτάνει στο 28-21. Το τρίποντο του Γιαβόρσκι στην εκπνοή διαμόρφωσε το 30-24 του δεκαλέπτου.

Με την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου, η Μπιλμπάο έκανε ένα ξέσπασμα. Με σερί 2-9 και τους Χλίνασον, Φοντ και Κραμπέλι να οδηγούν, οι Ισπανοί πέρασαν μπροστά (32-35). Ο Χλίνασον είχε καθοριστική παρουσία σε άμυνα και επίθεση, δίνοντας ψυχολογία στην ομάδα του.

Ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, αντέδρασε. Ξαναβρήκε καλή κυκλοφορία της μπάλας, βρήκε πόντους από Χουγκάζ, Μέλβιν και Ταϊρί και προσπέρασε ξανά (38-37). Η διαιτησία προκάλεσε εκνευρισμό στους γηπεδούχους, ειδικά με την περίπτωση του Μπέβερλι που χρεώθηκε με αμφισβητούμενο φάουλ και τεχνική ποινή. Το γεγονός αυτό λειτούργησε ως «συναγερμός» για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος με σερί 6-0 έφτασε στο 46-42 και λίγο αργότερα έκλεισε το ημίχρονο με +8 (50-42).

Στο πρώτο μισό, ο ΠΑΟΚ είχε εξαιρετικά ποσοστά: 59% στα δίποντα και 45% στα τρίποντα, ενώ κυριάρχησε στα ριμπάουντ (24-18).

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε ιδανικά για τον ΠΑΟΚ, που έφτασε για πρώτη φορά στο +10 (54-44). Παρά τις αντιδράσεις των Πέτρασεκ και Γιαβόρσκι, οι γηπεδούχοι παρέμειναν μπροστά με διψήφια διαφορά χάρη σε γκολ-φάουλ των Μπέβερλι και Άλεν. Στη συνέχεια, Μουρ, Ντίμσα και Περσίδης διατήρησαν το προβάδισμα, κλείνοντας την περίοδο με 75-64.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, η Μπιλμπάο ανέβασε στροφές. Με πόντους από Χλίνασον, Νορμάντας και Κραμπέλι, η διαφορά έπεσε στους έξι (77-71) και ο ΠΑΟΚ έδειξε να χάνει ρυθμό και καθαρό μυαλό. Το λέι απ του Πάντζαρ έφερε το ματς στο 77-73 και ο Ζντοβτς κάλεσε άμεσα τάιμ άουτ.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και με μεγάλα σουτ του Πάντζαρ, πλησίασαν σε απόσταση αναπνοής (84-83). Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να απαντήσει με Άλεν και Ντίμσα, αλλά η κόπωση και τα λάθη στοίχισαν. Δύο κρίσιμες επιθέσεις της Μπιλμπάο με Χλίνασον και Νορμάντας έφεραν το +3 για τους Βάσκους (84-87).

Ο Ταϊρί και ο Χουγκάζ ισοφάρισαν (87-87), αλλά οι ελεύθερες βολές του Γιαβόρσκι στο τέλος καθόρισαν το τελικό 87-88

Δεκάλεπτα: 30-24, 50-42, 75-64, 87-88

