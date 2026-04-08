Η Μπασκόνια σταμάτησε το νικηφόρο σερί της Μπακάμπι Τελ Αβίβ, επικρατώντας των Ισραηλινών με 101-98, με το όνειρο της δεκάδας να απομακρύνεται για τους φιλοξενούμενους.

Οι Ισραηλινοί μπήκαν με το πόδι πατημένο στο... γκάζι στο πρώτο ημίχρονο, αφού προηγήθηκαν με 28-36 στην λήξη της πρώτης περιόδου, με την Μακάμπι να κλείνει το ημίχρονο στο +9 (44-53).

Στο τρίτο δεκάλεπτο, όμως η Μπασκόνια ήταν καταιγιστική και με επί μέρους 40-19 έκανε την ανατροπή και μπήκε στο τέταρτο δεκάλεπτο έχοντας πάρει προβάδισμα 12 πόντων (84-72).

Η Μακάμπι έκανε την προσπάθεια να επανέλθει στο ματς, μετατρέποντας το φινάλε σε θρίλερ, όμως οι Ισραηλινοί «πλήρωσαν» το κάκιστο τρίτο δεκάλεπτο και γνώρισαν την πρώτη του ήττα μετά από τέσσερα σερί νικηφόρα αποτελέσματα στην Ευρωλίγκα.

Ο Λουβαβού-Καμπαρό με 21 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Βάσκων, με τον Τζίμι Κλαρκ να ξεχωρίζει για την Μακάμπι έχοντας 26 πόντους, 3 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

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