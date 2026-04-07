Λέικερς: Χωρίς Σμαρτ κόντρα στους Θάντερ, αμφίβολος ο Λεμπρόν

Συνεχίζονται τα προβλήματα στους Λος Άντζελες Λέικερς, καθώς ο Μάρκους Σμαρτ δεν θα αγωνιστεί κόντρα στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, ενώ αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Λεμπρόν Τζέιμς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν μπροστά τους (8/4, 05:30) την δύσκολη αναμέτρηση με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, με την regular season του ΝΒΑ να πλησιάζει στο τέλος της.

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ δεν μπορεί να υπολογίζει φυσικά στους Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς, ενώ εκτός από την αναμέτρηση είναι και ο Μάρκους Σμαρτ λόγω ενός τραυματισμού στον αστράγαλο.

Ωστόσο, τα προβλήματα δεν σταματάνε εδώ για τους «Λιμνανθρώπους». Πιο συγκεκριμένα, η συμμετοχή του Λεμπρόν Τζέιμς είναι αμφίβολη, με τον «Βασιλιά» να αντιμετωπίζει πρόβλημα με το πόδι του.