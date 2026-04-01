Η αλαζονεία του ευνοημένου και η έλλειψη επιχειρημάτων, φέρνει «καζούρα» και πέταγμα της μπάλας στην εξέδρα…

Σε μέρα που γίνεται γνωστή η αίτηση ανάκλησης διαβατηρίου που κατέχει για συγκεκριμένο σκοπό παίκτης τους, ενώ αρχίζει διαγωνισμός για να επωφεληθούν από 25 κρατικά εκατομμύρια, επιλέγουν να κάνουν προσωπική αναφορά στον Γιαννακόπουλο για κάτι εντελώς άσχετο και άτοπο. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Η ρητορική της ΚΑΕ Ολυμπιακός, είναι συνηθισμένη. Κάθε φορά που αισθάνονται πως βρίσκονται στα… σχοινιά, καθώς δεν έχουν επιχειρήματα να υπερασπιστούν μια κατάσταση, επιστρατεύουν την τοξικότητα. Το έκαναν και τώρα με τη μορφή «καζούρας». Κακόγουστης, άστοχης, αλλά ας το βαφτίσουμε έτσι.

Πάντα στο… κάδρο τους, μπαίνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αποδεικνύοντας απλά το πόσο ισχυρό τον θεωρούν, αφού για τα πάντα τον βλέπουν μπροστά τους. Αντιλαμβανόμενοι φυσικά πως μέσω της χρήσης του ονόματός του, θα κάνουν και τον κόσμο τους να ακολουθήσει. Άρα θα ξεχαστεί η ουσία των πραγμάτων.

Η ημέρα περιελάμβανε δύο καταστάσεις ντροπιαστικές για την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Πρώτα απ’ όλα την έναρξη του διαγωνισμού για το ΣΕΦ, δηλαδή τη διαδικασία που θα καρπωθούν 25 εκατομμύρια ευρώ από τα κρατικά ταμεία. Για να φτιάξουν το γήπεδο και να κερδίζει μια ανώνυμη εταιρία με ιδιοκτήτες τους Αγγελόπουλους.

Στη συνέχεια το SDNA αποκάλυψε την αίτηση ανάκλησης διαβατηρίου του Τόμας Ουόκαπ που κατέθεσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Με συγκεκριμένα επιχειρήματα, νομικά και ουσιαστικά. Όπως την προσφορά στην Εθνική ομάδα την οποία δεν παρέχει, καθώς απέχει από τις δραστηριότητές της. Στοιχείο που ο ίδιος είχε επικαλεστεί στην επιστολή με την οποία αιτήθηκε το διαβατήριο.

Δύο καταστάσεις σκανδαλωδώς ευνοϊκές για την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Σε μια εποχή ακρίβειας και αγωνίας, κρατικά λεφτά των φορολογούμενων ξοδεύονται για να μην τα πληρώσουν οι Αγγελόπουλοι κι όχι για την ελάφρυνση των πολιτών. Από την άλλη ένας διαβατήριο που δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις να πάρει ένας ξένος υπήκοος, αλλά τελικά και το πήρε και αθέτησε το λόγο για τον οποίο έγινε κάτοχός του. Μένοντας μόνο η εύνοια του σωματείου του που παίζει με έναν ξένο παραπάνω σε κάθε αγώνα.

Η ίδια η κοινή γνώμη θα περίμενε μια απάντηση σοβαρή απ’ τον Ολυμπιακό. Με επιχειρήματα. Σωστά ή λάθος θα τα έκρινε ο καθένας. Όπως αποδείχθηκε όμως, επιχειρήματα δεν υπήρχαν. Οπότε επιστράτευσαν τη συνήθη τακτική του… η μπάλα στην εξέδρα.

Το έκαναν μάλιστα, με προσωπική επίθεση σε περιτύλιγμα «καζούρας». Κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Βάζοντας σε εφαρμογή το σχέδιο τοξικότητας που εκτοξεύεται πάντα όποτε βρίσκουν τα σκούρα. Και στη συνέχεια το παίζουν θύματα.

Καλές οι αναρτήσεις, αλλά προτιμότερες οι απαντήσεις. Γιατί οι Αγγελόπουλοι ως ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός δεν μπόρεσαν να πληρώσουν αυτοί για το ΣΕΦ και επιβαρύνθηκε το κράτος με 25 εκατομμύρια για να τους κάνει τα χατίρια; Γιατί ο Γουόκαπ έχει ακόμη ελληνικό διαβατήριο, αφού δεν παίζει στην Εθνική και απλά το χρησιμοποιεί για να είναι «Έλληνας» στις εγχώριες διοργανώσεις;

Για όλα αυτά βέβαια, υπεύθυνη είναι η ελληνική κυβέρνηση. Άνοιξε τον ασκό του Αιόλου της σκανδαλώδους εύνοιας ενός σωματείου στο μπάσκετ. Δεν κάνει τίποτα για να μαζέψει την κατάσταση, επιχορηγεί μάλιστα αυτές τις πρακτικές. Δημιουργώντας ένα ευνοημένο «τέρας» αλαζονείας και έπαρσης. Το οποίο δεν απαντά τίποτα, αποδεχόμενο ουσιαστικά την εύνοιά του. Ειρωνευόμενο και επιτιθέμενο προσωπικά σε ιδιοκτήτη αντιπάλου. Η «ηθική» των «καλών παιδιών» έχει ξεφτίσει καιρό. Πλέον έχουμε πάει στο αντίθετο άκρο, με καταστάσεις που ποτέ δεν έζησε η μπασκετική Ελλάδα.