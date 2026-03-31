Το τρολάρισμα του Βεζένκοφ στον Λαρεντζάκη: «Θα κεράσει όλη την ομάδα σούσι» (vid)

Ο Σάσα Βεζένκοφ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, τρόλαρε τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη στα αποδυτήρια.

Ο Έλληνας γκαρντ, κάλυψε το κενό του Εβάν Φουρνιέ, αφού είχε 12 πόντους με 3/6 τρίποντα, ενώ μοίρασε και 6 ασίστ, αποτελώντας τον xfactor του Ολυμπιακού.

Ο Σάσα Βεζένκοφ, μάλιστα κατά την είσοδό του στα αποδυτήρια μετά το τέλος του αγώνα, τρόλαρε τον Λαρεντζάκη, λέγοντας: «Όλοι σούσι στο σπίτι του».

Ο Λαρεντζάκης, αποδέχθηκε την... πρόκληση αφού δεσμεύτηκε να βγάλει τους συμπαίκτες του έξω για φαγητό.