Το τρολάρισμα του Βεζένκοφ στον Λαρεντζάκη: «Θα κεράσει όλη την ομάδα σούσι» (vid)

Ο Έλληνας γκαρντ, κάλυψε το κενό του Εβάν Φουρνιέ, αφού είχε 12 πόντους με 3/6 τρίποντα, ενώ μοίρασε και 6 ασίστ, αποτελώντας τον xfactor του Ολυμπιακού.
Ο Σάσα Βεζένκοφ, μάλιστα κατά την είσοδό του στα αποδυτήρια μετά το τέλος του αγώνα, τρόλαρε τον Λαρεντζάκη, λέγοντας: «Όλοι σούσι στο σπίτι του».
Ο Λαρεντζάκης, αποδέχθηκε την... πρόκληση αφού δεσμεύτηκε να βγάλει τους συμπαίκτες του έξω για φαγητό.
Η υπόσχεση για κέρασμα από τον Γιαννουλη Λαρεντζάκη -κατόπιν σχετικής προτροπής του Σάσα Βεζένκοφ- και το «μπράβο» του κόουτς για το διπλό στο ΟΑΚΑ.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #PAOOLY pic.twitter.com/FMr7EcSyvm— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) March 30, 2026