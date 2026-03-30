Η κριτική του Ολυμπιακού: Είχε περισσότερες λύσεις - Μπήκε στα... παππούτσια του Ντόρσεϊ ο Λαρεντζάκης, MVP o Χολ

Ο Ολυμπιακός πέρασε από το Telekom Center έχοντας περισσότερες λύσεις από τον Παναθηναϊκό και συνέχισε αήττητος την πορεία του στο πρωτάθλημα. Μπήκε στα... παππούτσια του Ντόρσεϊ ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, πολυτιμότερο ο Ντόντα Χολ.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού:

Τόμας Ουόκαπ: Όπως συνηθίζει ο Τεξανος γκαρντ ανέλαβε τον Κέντρικ Ναν στην άμυνα, ωστόσο ήταν πολύ καλός και στα επιθετικά του καθήκοντα. Ο Ουόκαπ μοίρασε πολύ καλά την μπάλα, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο (5ασ.), έδωσε λύσεις και στην επίθεση. Αγωνίστηκε για 21' έδωσε 8 τελικές πάσες στους συμπαίκτες του, μέτρησε 11 πόντους χωρίς να έχει καλά ποσοστά (4/10σ) κάνοντας και 5 λάθη Βαθμος: 7

Μόντε Μόρις: Μπήκε με την second unit αντικαθιστώντας τον Τόμας Ουόκαπ, με τον Αμερικανό να έχει θετική παρουσία. Μοίρασε πολύ καλά την μπάλα (4ασίστ), και γενικά πραγματοποίησε μια μεστή εμφάνιση (6π.) για 20' που αγωνίστηκε, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» τον έχουν περισσότερο ανάγκη στην τελική ευθεία της σεζόν Βαθμός: 6

Ταϊλερ Ντόρσεϊ: Ο ομογενής γκαρντ μπήκε «καυτός» στο πρώτο δεκάλεπτο, όντας μια ομάδα μόνος του μετρώντας 18 από τους 30π. των «ερυθρολεύκων». Στην συνέχεια το επεισόδιο του με τον Κέντρικ Ναν έφερε την αποβολή του με αποτέλεσμα να αποβληθεί. Στα 12' που αγωνίστηκε μέτρησε 18π. με 5/9 σουτ και 4 λάθη. Βαθμός: 7

Γιαννούλης Λαρεντζάκης: Ο Έλληνας γκαρντ ήταν αυτός που μπήκε στα παππούτσια του Τάιλερ Ντόρσεϊ μετά την αποβολή του και έδωσε σημαντικές λύσεις και στις δυο πλευρές. Ο Λαρεντζάκης έδωσε σκορ όταν οι «ερυθρόλευκοι» κόλλησαν επιθετικά, μοίρασε πολύ καλά την μπάλα και σε 21' συμμετοχής μέτρησε 12 πόντους και 6 ασίστ, περιορίζοντας και τα λάθη του Βαθμός: 8

Όμηρος Νετζήπογλου: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί Βαθμός:

Κώστας Παπανικολάου: Ο αρχηγός ξεκίνησε στο βασικό σχήμα έχοντας περισσότερο αμυντικά καθήκοντα. Ο Παπανικολάου ήταν αρκετά καλός και επιθετικά, δεν αστόχησε σε σουτ (3/3σ.) και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 8 πόντους, 3 ριμπάουντ , 2 κλεψίματα και μια ασίστ σε 26' συμμετοχής Βαθμός: 6

Τάϊσον Ουόρντ: Ο Αμερικανός μπήκε με την δεύτερη πεντάδα δίνοντας ενέργεια στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, έδωσε λύσεις στο σκοράρισμα, βοηθώντας παράλληλαμ αμυντικά. Είχε περισσότερο αναιμική παρουσία, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 5π. μια ασίστ και ένα ριμπάουντ σε 12' που πάτησε παρκέ Βαθμός: 5

Σάσα Βεζένκοφ: Μετά από μεγάλο διάστημα ο Βούλγαρος φόργουορντ έμεινε σε μονοψήφια επίπεδα, όσον αφορά τους πόντους. Ξεκίνησε καλά την αναμέτρηση, ωστόσο στην συνέχεια σίγησε, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να περιορίζει τον χρόνο του ενόψει της συνέχειας. Σκόραρε 9 πόντους με μια ασίστ και 2/6 σουτ σε 23' συμμετοχής Βαθμος: 7

Άλεκ Πίτερς: Ως συνήθως μπήκε με την second unit ξεκουράζοντας τον Βεζένκοφ πραγματοποιώντας θετική εμφάνιση. Έδωσε σκορ από μακριά (2/4τρ.), βοήθησε στην άμυνα και όσο αγωνίστηκε (21') είχε πολύ καλή παρουσία μετρώντας 11 πόντους Βαθμός: 7

Νίκολα Μιλουτίνοφ: Ο Γιώργος Μπαρτζώκας περιόρισε τον χρόνο του Σέρβου ψηλού περισσότερο για να τον ξεκουράσει ενόψει της απαιτητικής συνέχειας. Ο Μιλουτίνοφ αγωνίστηκε για 10' δίχως να σημειώσει πόντο, και πρόλαβε να μαζέψει μόλις ένα ριμπάουντ Βαθμός: 5

Ντόντα Χολ: Απο τους πολυτιμότερους του Ολυμπιακού. Ο Αμερικανός μπήκε ως δεύτερος σέντερ αλλαγή, κυριάρχησε στο ζωγραφιστό και προσέφερε μερικές εντυπωσιακές φάσεις. Σε 17' συμμετοχής έκανε αισθητή την παρουσία του μετρώντας 13 πόντους με 6 ριμπάουντ και 5/5 διποντα Βαθμός: 9

Ταϊρίκ Τζόουνς: Μπήκε ο 3ος σέντερ ο Αμερικανός ψηλός, όπως συνηθίζει έβγαλε ενέργεια, ενώ μοίρασε πολύ καλά το παιχνίδι της ομάδας του (3ασ.). Σε 12' μέτρησε 12 πόντους με 3 ριμπάουντ, ωστόσο στο φινάλε στάθηκε άτυχος και αποχώρησε με πρόβλημα στην γάμπα Βαθμός: 6