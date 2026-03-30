Οι Νετς με επιθετική πολυφωνία «λύγισαν» τους Κινγκς

Οι Νεοϋορκέζοι είχαν πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, πανηγυρίζοντας τη νίκη κόντρα στους Σακραμέντο Κινγκς με 116-99.

Οι Νετς, πήραν από την αρχή τα ηνία της αναμέτρησης και δεν επέτρεψαν στους Κινγκς να μπουν στην διεκδίκηση της νίκης, φτάνοντας με άνεση στο θετικό αποτέλεσμα, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 18-57.

Οι γηπεδούχοι, μάλιστα είχαν επιθετική πολυφωνία, αφού πέντε παίκτες ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Οτσάι Ακμπάτζι είχε 18 πόντους, ο Νόλαν Τραορέ 17, ο Ντρέικ Πάουελ 16, ο Νόα Κλάουνι 15 και ο Νικ Κλάξτον 10.

Για τους Σακραμέντο Κινγκς, που έπεσαν στο 19-57, έχοντας το χειρότερο ρεκόρ στην Δύση, ξεχώρισε ο Ντέβιν Κάρτερ, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 20 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

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