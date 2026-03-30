Οι Σέλτικς φουλάρουν για την 2η θέση της Ανατολής

Oι Βοστωνέζοι πέρασαν με άνεση από την έδρα των Σάρλοτ Χόρνετς, επικρατώντας με 114-99, κάνοντας ακόμη ένα βήμα για την εξασφάλιση της 2ης θέσης στην ανατολική περιφέρεια.

Οι Σέλτικς είχαν από την αρχή τον έλεγχο της αναμέτρησης, αφού προηγήθηκαν με 49-63 στην λήξη του ημιχρόνου και αφού απορρόφησαν την πίεση των Χόρνετς στο δεύτερο ημίχρονο, κράτησαν με άνεση το προβάδισμα για να πάρουν τη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι «Κέλτες», βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 50-24 και παραμένουν σταθερά στην 2η θέση της ανατολικής περιφέρειας, όμως η δουλειά τους δεν έχει ολοκληρωθεί αφού οι Νικς καραδοκούν.

Ο Τζέισον Τέιτουμ με 32 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον ΛαΜέλο Μπολ να ξεχωρίζει για τους Σάρλοτ Χόρνετς, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

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