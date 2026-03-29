Τρίτη συνεχόμενη νίκη για την Μπαρτσελόνα: Κέρδισε την Μάλαγα και πάτησε τετράδα

Η Μπαρτσελόνα πήρε την νίκη με 97-91 απέναντι στην Μάλαγα και ανέβηκε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας του ισπανικού πρωταθλήματος.

Η Μπαρτσελόνα πήρε την νίκη με 97-91 απέναντι στην Μάλαγα στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» για την 24 αγωνιστική της ACB. Αυτή ήταν η τέταρτη συνεχόμενη νίκη της ομάδας του Τσάβι Πασκουάλ στο πρωτάθλημα.

Η Μπαρτσελόνα μπήκε καλά στο παιχνίδι και στα μέσα της πρώτης περιόδου προηγήθηκε με 20-10. Η Μάλαγα ωστόσο έβγαλε αντίδραση και μείωσε σε 22-17 με 7-2 επιμέρους. Οι γηπεδούχοι πάτησαν το γκάζι στο δεύτερο δεκάλεπτο και ξέφυγαν στο +16 (42-26), όμως οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν εκ νέου, μειώνοντας σε 45-41.

Στην τρίτη περίοδο η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ ανέβασε ξανά το σκορ στο +10 (69-59). Η Μάλαγα «απολάμβανε» να αντιδρά και με επιμέρους 10-5 μείωσε στους 5 (74-69). Στην τέταρτη περίοδο οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν σε 77-77. Η Μπάρτσα έκανε ένα 7-0 και πήρε προβάδισμα με 85-77 και στην συνέχεια με 92-84, παίρνοντας προβάδισμα νίκης.

Πρωταγωνιστές της Μπάρτσα ήταν οι Ντάριο Μπριθουέλα (17π. 1ασ.) και Γιαν Βέσελι (18π. 7ρ.). Για την Μάλαγα ξεχώρισαν οι Εμίρ Σουλεϊμάνοβιτς (19π. 5ρ.) και Όλεγκ Μπαλτσερόφσκι (18π. 5ρ. 3ασ.).

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 47-41, 74-69, 97-91