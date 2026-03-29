Χαρδαλιάς: «Ο Αθηναϊκός παραμένει η ομάδα της καρδιάς μου, της γειτονιάς μου, του Βύρωνά μου»

Οι δηλώσεις του Νίκου Χαρδαλιά στο ημίχρονο του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ Γυναικών ανάμεσα σε Αθηναϊκό και Πρωτέα Βούλας.

Στην ανάπαυλα της αναμέτρησης ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, βραβεύτηκε για την προσφορά του στο μπάσκετ Γυναικών και στη συνέχεια παραχώρησε δηλώσεις εκφράζοντας ανοικτά την αγάπη του για τον Αθηναϊκό. Ανέφερε στην ΕΡΤ…

Για τον Αθηναϊκό και την πρόκληση στον τελικό του EuroCup Γυναικών: «Παραμένει η ομάδα της καρδιάς μου, της γειτονιάς μου, του Βύρωνά μου. Έχω παίξει με το πλατανόφυλλο. Είμαι κοντά, ειδικά στη διοικούσα επιτροπή που κάνει εξαιρετική δουλειά».

Για τον τελικό: «Είναι πολύ σημαντικό που σε αυτό το Final 4 βρέθηκαν τέσσερις κορυφαίες ομάδες και αξίζουν συγχαρητήρια και στον Παναθλητικό και στον Παναθηναϊκό και στα κορίτσια του Αθηναϊκού και στον Πρωτέα Βούλας που κάνει εξαιρετική δουλειά».

Για τον ομόλογό του στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: «Ο Χριστόδουλος κάνει εξαιρετική δουλειά. Ο Χριστόδουλος Τοψίδης και η Περιφέρεια εδώ και νομίζω ότι το να φιλοξενούνται μεγάλα event στην επαρχία είναι πολύ καλό για τον αθλητισμό. Έχουμε ανάγκη από υποδομές, έχουμε ανάγκη από μεγάλες διοργανώσεις. Νομίζω πως αυτή είναι η δουλειά των περιφερειών και των περιφερειαρχών, να βοηθούν γενικότερα τον αθλητισμό».