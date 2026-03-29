Καυστικός Παπαθεοδώρου: «Να μην δημιουργήσουμε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στις βολές»

Στις δηλώσεις του στο ημίχρονο του Ηρακλής-Μαρούσι, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου παρουσιάστηκε καυστικός, τονίζοντας πως η ομάδα του πρέπει να ελέγξει το αμυντικό ριμπάουντ, ώστε να μην δημιουργήσει νέο πανελλήνιο ρεκόρ στις βολές.

Στο κρίσιμο ματς του Αμαρουσίου με τον Ηρακλή, το σύστμηα του Λιόλιου κάνει… ό,τι μπορεί, με τις βολές στο ημίχρονο να είναι 27-6 υπέρ των γηπεδούχων. Μάλιστα, υπήρξε και παρέμβαση από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Μαρούσι, Δήμο Στασινόπουλο.

Πριν την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου τόνισε πως η ομάδα του ελέγχει τον αγώνα αλλά πρέπει να ελέγξει και το αμυντικό ριμπάουντ, ώστε να μην... δημιουργήσει νέο πανελλήνιο ρεκόρ στις βολές.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ:

«Από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά ελέγχουμε το παιχνίδι και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Πρέπει όμως να ελέγξουμε το αμυντικό ριμπάουντ και να μην δημιουργήσουμε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στις βολές, όπως πάει να δημιουργηθεί».