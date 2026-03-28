Νέα νίκη και με 51% στο τρίποντο για την 3η στην Ισπανία Μούρθια πριν το «Παλατάκι»

Την πέμπτη της νίκη στα έξι τελευταία ματς στην ACB σημείωσε η Μούρθια με το 100-81 επί της Μπιλμπάο, τέσσερις ημέρες πριν τον πρώτο ημιτελικό του FIBA Europe Cup στη Θεσσαλονίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ (1/4, 19:15).

Με τη νίκη της αυτή η ομάδα του Σίτο Αλόνσο βελτίωσε το ρεκόρ της στο 17-7 στην ισπανική λίγκα και παραμένει σταθερά στην 3η θέση της βαθμολογίας μπροστά από τις ομάδες της Euroleague Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια. Η Μούρθια σούταρε με 51% στο τρίποντο (16/31) την στιγμή που η Μπιλμπάο είχε μόλις 20% (3/15).

Κορυφαίος των νικητών ο άλλοτε άσος του Λαυρίου και του Άρη, Ντέιβιντ ΝτεΤζούλιους με 18 πόντους και 7 ασίστ, ενώ 18 πόντους πέτυχε και ο Κέλαν Μάρτιν με 5/6 τρίποντα. Από κοντά και ο Τζόνα Ράντεμπο με 16 πόντους (4/8 τρίποντα), ενώ ο άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού Χάουαρντ Σάντ - Ρος είχε 14 πόντους.

Για την Μπιλμπάο, που έπεσε στο 14-11 και στην 9η θέση, ξεχώρισε ο Νταρούν Χίλιαρντ (18π., 5ριμπ.) και ο Τρίγκβι Χλίνασον (16π., 8ριμπ.).

Τα δεκάλεπτα: 22-25, 49-47, 70-63, 100-81