Κύπελλο Γυναικών: Πρωτέας Βούλας - Αθηναϊκός για τον πρώτο τίτλο της σεζόν

Ο Πρωτές Βούλας αντιμετωπίζει στον τελικό του Κυπέλλου Γυναικών τον Αθηναϊκό (17:45) με τις δυο ομάδες να διεκδικούν το πρώτο τίτλο της σεζόν.

Ώρα τελικού για το Κύπελλο Γυναικών. Ο Πρωτέας Βούλας αντιμετωπίζει στην Καβάλα το Αθηναϊκό (17:45) με τις δυο ομάδες να ρίχνονται στην μάχη για τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Η ομάδα των Νοτίων Προαστίων είναι αυτή που έκανε την «σούπερ» έκπληξη στον ημιτελικό, με το σύνολο του Μάριου Δεσποτάκη να κερδίζει στην παράταση τον Παναθηναϊκό κλειδώνοντας την παρουσία του στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Από την άλλη η ομάδα του Βύρωνα είχε πιο εύκολο έργο στον ημιτελικό με τις παίκτριες της Στέλλας Καλτσίδου να εύκολα τον Παναθλητικό με 94-72.