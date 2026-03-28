Το Περιστέρι Betsson είχε τον έλεγχο του αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ, η Ένωση... ξύπνησε στο τέλος αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή. Έτσι, οι φιλοξενούμενοι έφυγαν με το «διπλό» από την «SUNEL Arena» με 74-64.

Η ΑΕΚ υποδέχθηκε το Περιστέρι Betsson στην «SUNEL Arena» για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League. Οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, με την εικόνα του αγώνα να αλλάζει στην επανάληψη.

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν στο παρκέ και στην τέταρτη περίοδο βρέθηκαν να προηγούνται με +25 (38-63). Η Ένωση κατάφερε να επιστρέψει και με ένα ξέσπασμα στα τελευταία λεπτά μπόρεσε να μειώσει μέχρι και στους 6 (64-70). Ωστόσο, η προσπάθεια έμεινε στην μέση και έτσι η ομάδα του Ξανθόπουλου πήρε το «διπλό» με 74-64. Πλέον, η ΑΕΚ βρίσκεται στο 15-6, ενώ το Περιστέρι Betsson στο 12-9.

Για τους νικητές ο Βαν Τούμπεργκεν είχε 19 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 25:13, ενώ κορυφαίος της ΑΕΚ ήταν ο Μπράουν με 14 πόντους, 13 ριμπάουντ και 5 μπλοκ σε 25:52.

Καλύτερο ξεκίνημα για το Περιστέρι Betsson και προβάδισμα 7 πόντων στο ημίχρονο

Ο αγώνας ξεκίνησε με λάθος του Φίζελ και τρεις χαμένες βολές του Καρντένας για τους φιλοξενούμενους. Ο Μπάρτλεϊ άνοιξε το σκορ με τρίποντο, με τον Βαν Τούμπεργκεν να βάζει μπροστά το Περιστέρι Betsson με πέντε συνεχόμενους πόντους (3-5). Φλιώνης, Γκρέι και Φίζελ έφεραν την ΑΕΚ στο +3 (8-5), αλλά οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με ένα σερί 6-0 για το 8-11. Η ομάδα του Ξανθόπουλου διατήρησε το προβάδισμα και ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο μπροστά με 14-16.

Η ΑΕΚ κατάφερε να ισοφαρίσει σε 18-18 με τον Μπράουν (18-18), αλλά με τους Χάρις και Κακλαμανάκη το Περιστέρι Betsson πέρασε ξανά μπροστά (18-23). Ο Μπράουν συνέχισε να δίνει λύσεις στην Ένωση (22-25), με τους Γκρέι και Μπάρτλεϊ να βρίσκουν και αυτοί σκορ για το 26-31. Ο Βαν Τούμπεργκεν ανέβασε τη διαφορά στους 7 (26-33) και με τα καλάθια των Νάναλι και Κακλαμανάκη διαμορφώθηκε το 28-35 του πρώτου ημιχρόνου.

Η επιστροφή της ΑΕΚ... έμεινε στην μέση και πήρε το «διπλό» το Περιστέρι Betsson

Στην τρίτη περίοδο οι φιλοξενούμενοι πήραν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Πέιν και Γιάνκοβιτς έφεραν την ομάδα τους στο +9 (28-37, 30-39) και η διαφορά έφτασε τους 11 με το τρίποντο του Βαν Τούμπεργκεν (34-45). Ο ίδιος ευστόχησε σε δύο βολές, και σε ακόμη ένα τρίποντο μετά το καλάθι του Καρντένας, με το Περιστέρι Betsson να προηγείται με 34-52. Ο Νίκολς ήταν αυτός που ανέβασε την διαφορά στους 20 για πρώτη φορά (34-54) και με πέντε πόντους του Χάρις και το φλόουτερ του Κάριους οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν στο +24 (37-61). Τελικά, ο Μπάρτλεϊ με 1/2 βολές έκανε το 38-61 του τρίτου δεκαλέπτου.

Με τους Λεκαβίτσιους και Γκρέι η ΑΕΚ μείωσε σε 43-63, αλλά ο τελευταίος δέχθηκε τεχνική ποινή, καθώς μετά το καλάθι του πέταξε με δύναμη την μπάλα, με τον Χάρις να ευστοχεί στην βολή (43-64). Με τους Μπράουν και Νάναλι η διαφορά έπεσε στους 18 (50-68), ενώ ο Λεκαβίτσιους έκανε το 53-68. Ο Νάναλι συνέχισε το σερί των γηπεδούχων και με νέο τρίποντο μείωσε στους 12 (56-68), με τον Πέιν να σταματάει το σερί της Ένωσης και να σκοράρει από κοντά για το 56-70. Με βολές του Νάναλι η διαφορά έπεσε στους 10 (60-70), ενώ με 1/2 ο Μπράουν έκανε το 61-70. Με ένα μακρινό τρίποντο ο Νάναλι έριξε τη διαφορά στους 6 (64-70) με 1:19 για το τέλος. Ο Χάρις ευστόχησε σε 2/2 βολές για το 64-72 και ο Μπάρτλεϊ αστόχησε σε τρίποντο, με το Περιστέρι Betsson να «κλειδώνει» τη νίκη με τις βολές του Νίκολς (64-74).

Τα δεκάλεπτα: 14-16, 28-35, 38-61, 64-74

Τα στατιστικά του αγώνα.