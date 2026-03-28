«Alert» στον κόσμο του Παναθηναϊκού: Από Δευτέρα σε κυκλοφορία τα διαρκείας της νέας σεζόν!

«Πράσινος» συναγερμός: όπως αποκαλύφθηκε στην Magic Euroleague την ερχόμενη Δευτέρα θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν, τα οποία αναμένεται να γίνουν ανάρπαστα...

Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Μονακό και καλπάζει για την εξάδα και η Magic Euroleague ήρθε με εκπλήξεις και αποκαλύψεις μετά το τέλος του παιχνιδιού, για ένα θέμα που αφορά την ερχόμενη χρονιά.

Όπως αποκαλύφθηκε στην εκπομπή του SDNA την ερχόμενη Δευτέρα θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν και όπως αναμένεται θα γίνουν ανάρπαστα.

Περισσότερες πληροφορίες θα γίνουν γνωστές το πρωί της Δευτέρας μέσω ανακοίνωσης της «πράσινης» ΚΑΕ, που θα ενημερώσει τον κόσμο του «τριφυλλιού» για τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων. Να σημειώσουμε ότι σε σχέση με την περσινή χρονιά τα εισιτήρια αυτή την σεζόν θα βγουν σε κυκλοφορία νωρίτερα από το αναμενόμενο.