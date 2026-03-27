Ο Τζέισι Κάρολ θυμήθηκε τα λάβαρα του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ για τις δεύτερες θέσεις

Σε συνέντευξή του ο Τζέισι Κάρολ, άλλοτε άσος της Ρεάλ Μαδρίτης θυμήθηκε μια ιστορία που του είχε προκαλέσει εντύπωση και σχετίζεται με το ΣΕΦ και τον Ολυμπιακό.

Ο 42χρονος Αμερικανός αναφέρθηκε σε δηλώσεις του στη Marca σε μία επίσκεψή του στο ΣΕΦ, όταν αγωνιζόταν στη Ρεάλ, και στην οροφή του γηπέδου είχε δει τα κρεμασμένα λάβαρα των «ερυθρόλευκων» από τους τελικούς της Ευρωλίγκας και αναρωτήθηκε γιατί κάτι παρόμοιο δεν έκαναν και οι ιθύνοντες της Ρεάλ στη Μαδρίτη. Και πάνω σε αυτό η ίδια η ομάδα του έδωσε την αφοπλιστική απάντηση περί... πρωτιάς.

Αναφέρει σχετικά ο Κάρολ: «Στη Ρεάλ Μαδρίτης κανείς δεν σκέφτεται να είναι δεύτερος, θέλεις πάντα να είσαι ο καλύτερος. Αυτή είναι η νοοτροπία. Μια φορά κοιτούσα τα λάβαρα που κρέμονταν στο γήπεδο της ΚΑΕ Ολυμπιακός και υπήρχαν λάβαρα για τη 2η θέση.

Ρώτησα γιατί δεν το κάναμε αυτό στη Μαδρίτη και η απάντηση ήταν ξεκάθαρη: «Δεν μας νοιάζει να είμαστε δεύτεροι, για εμάς σημασία έχει να είμαστε μόνο πρώτοι».