Η Ντουμπάι επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα και πήρε μία σημαντική νίκη κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου (87-74) στην μάχη που δίνει για να βρεθεί στην post-season.

Η Μπάγερν Μονάχου φιλοξένησε στο «Sap Garden» την Ντουμπάιο για την 32η αγωνιστική της Euroleague. Οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο στην επανάληψη η Ντουμπάι πήρε τον έλεγχο του αγώνα και έφτασε στη νίκη με 87-74. Έτσι, οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται πλέον στο 17-15 και συνεχίζουν την μάχη που δίνουν για μία θέση στην post-season, ενώ η Μπάγερν Μονάχου έχει πλέον ρεκόρ 13-19.

Για τους νικητές ο Μπέικον μέτρησε 21 πόντους, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 κλεψίματα και ο Καμπενγκέλε ολοκλήρωσε το ματς με 16 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ.

Από την άλλη, ο Ντα Σίλβα είχε 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τον Χόλατζ να προσθέτει 8 πόντους, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Καλό ξεκίνημα για τις δύο ομάδες, μπροστά στο ημίχρονο η Ντουμπάι

Με τους Γκάμπριελ, Ντα Σίλβα, Ντιμιτρίεβιτς οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με double score (8-4), αλλά με τους Μπέικον, Αβράμοβιτς και Πετρούσεφ η Ντουμπάι πήρε το προβάδισμα για πρώτη φορά στο ματς (12-13). Η Μπάγερν έκανε ένα σερί 4-0 για το 16-13 και στη συνέχεια Χόλατζ και Μπερτάνς ευστόχησαν σε τρίποντα για το 19-18. Τελικά, ο Τζέσαπ διαμόρφωσε το 21-18 της πρώτης περιόδου.

Ο Τζέσαπ με τρίποντο έκανε το 24-18, με την Ντουμπάι να μειώνει στο καλάθι με τους Μούσα και Μπερτάντς (26-24). Ομπστ και Καμπόκλο με τρίποντα έκαναν το 29-27 και ο τελευταίος με ακόμη πέντε πόντους έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του (29-32). Με τις βολές των Μπέικον, Μπερτάνς και Μούσα η διαφορά ανέβηκε στους 8 (31-39) και το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την Ντουμπάι να προηγείται με 37-42.

Πήρε την διαφορά και «κλείδωσε» τη νίκη η Ντουμπάι

Στην επανάληψη η Ντουμπάι μπήκε δυνατά και με τους Μπέικον και Καμπενγκέλε βρέθηκε στο +11 (37-48). Λούσιτς και Μπέικον ευστόχησαν σε τρίποντα (40-51), ενώ στο σερί 6-0 της Μπάγερν έβαλε τέλος ο Μούσα από τα 6,75μ. (45-56). Οι Γερμανοί δεν μπόρεσαν να πλησιάσουν και η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με την Ντουμπάι να είναι μπροστά με 51-65.

Ούτε στην τέταρτη περίοδο κατάφερε η Μπάγερν να μπει ξανά στην διεκδίκηση του αγώνα. Ο Κόντιτς με τρίποντο διαμόρφωσε το 51-68 και σε όλο το δεκάλεπτο η Ντουμπάι απλά διαχειρίστηκε την διαφορά που είχε πάρει. Η διαφορά έπεσε και στους 7 (63-70), όμως οι φιλοξενούμενοι όποτε έπρεπε έβρισκαν λύσεις, και τελικά η Ντουμπάι πήρε τη νίκη με 74-87.

Τα δεκάλεπτα: 21-18, 37-42, 51-65, 74-87

Τα στατιστικά του αγώνα.