Το Περιστέρι Betsson έφτασε τον ΠΑΟΚ στα... όριά του (17 πόντοι διαφορά) αλλά ο έμπειρος και με πολλές λύσεις Δικέφαλος άντεξε και με ηγέτη τον Μπέβερλι πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup για δεύτερη σερί χρονιά, με τελικό αποτέλεσμα το 88-80, αφού ο Μπούτσκος προχώρησε σε rotation στο φινάλε, την στιγμή που οι ασπρόμαυροι πέρασαν μπροστά με 75-76.

Το Περιστέρι Betsson έβαλε τα δύσκολα στον ΠΑΟΚ αλλά το +24 του πρώτου αγώνα στο Παλατάκι έμοιαζε ανυπέρβλητο να ξεπεραστεί και κάπως έτσι ο Δικέφαλος πήρε μία μεγάλη πρόκριση για τα ημιτελικά του FIBA Europe Cup, όντας πιστός στο ραντεβού του, παρά την ήττα του με 88-80.

Πρώτος σκόρερ για τους ασπρόμαυρους ο Ταϊρί (20 πόντοι) με ρεσιτάλ δευτέρου μέρους, κορυφαίος και ηγέτης ο Μπέβερλι (19 πόντοι) , ενώ από τους γηπεδούχους ξεχώρισαν οι Καρντένας (20 πόντοι, 9 ριμπάουντ 6 ασίστ) και Νίκολς (18 πόντοι) αντίστοιχα.

Από την ρεβάνς Μούρθια - Ρετζιάνα (85-84, 21:30) θα προκύψει ο αντίπαλος, αγωνία για την κατάσταση του Χουγκάζ που αποχώρησε με πρόβλημα στον αστράγαλο.

Εκρηκτικό ξεκίνημα για το Περιστέρι με Καρντένας, όλα ανοιχτά στο ημίχρονο!

To Περιστέρι μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και έχοντας τον Καρντένας σε εξαιρετική κατάσταση, πήρε γρήγορα το προβάδισμα με 11-6, ενώ το τρίποντο του Νίκολς έστειλε τη διαφορά ακόμη και σε διψήφια διαφορά με 16-6. Με δύσκολο λει απ του Άλεν ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 19-12 ωστόσο οι γηπεδούχοι έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 21-12 χάρη σε ζευγάρι βολών του Χάρις.

Στη δεύτερη περίοδο και με το πόδι πατημένο στο γκάζι η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου έκανε το +14 με 28-14 από τρίποντο του Παπαδάκη, ενώ το σουτ έξω από τα 6,75 του Αμπερκρόμπι έστειλε μέχρι εκείνο το σημείο τη διαφορά στη μεγαλύτερή της τιμής (35-20).

Ο Δικέφαλος με καλάθι και φάουλ του Μπέβερλι μείωσε σε 38-27, με την Αθηναϊκή ομάδα να έχει εκ νέου τις απαντήσεις και με κάρφωμα του Πέιν και γκολ-φάουλ του Καρντένας να πηγαίνει στο +17 με 44-27, με το ημίχρονο να κλείνει στο 46-31 από καλάθι του Μπέβερλι.

Ανθεκτικός ΠΑΟΚ, Μπέβερλι και Ταϊρί υπέγραψαν την πρόκριση!

Ο ΠΑΟΚ μπήκε πιο αποφασισμένος στο τρίτο δεκάλεπτο και με σερί καλάθια από Μπέβερλι, Άλεν και Μουρ έκανε το 46-31, 47-38, χαμηλώνοντας αισθητά την διαφορά. Με κάρφωμα του Πέιν το Περιστέρι κατάφερε και πάλι να πάει στο +14 με 54-40, ωστόσο το ανέβασμα των Ταϊρί και Μέλβιν έφερε σκορ από κοντά και μακριά στον Δικέφαλο, με αποτέλεσμα να μειώσει εκ νέου και ακόμη περισσότερο σε 55-50.

Με δύο τρίποντα του Μουράτου και δύο λει απ του Νίκολς η ομάδα του Ξανθόπουλου έκανε ξανά διψήφια τη διαφορά (66-56) ωστόσο ο ΠΑΟΚ με ένα μικρό 0-4 διαμόρφωσε το 66-60 το οποίο ήταν και το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο οι ασπρόμαυροι συνέχισαν με καλή άμυνα και σωστές επιλογές στην επίθεση με αποτέλεσμα να μετατρέψουν το 71-64 από το τρίποντο του Παπαδάκη σε 73-71 με τρίποντο του Ντίμσα, ενώ με τον ίδιο τρόπο ο Ταϊρί έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα του με 75-76.

Σε εκείνο το σημείο ο Παντελής Μπούτσκος επέλεξε να βάλει όλη την second unit ατο παρκέ με αποτέλεσμα το Περιστέρι που τα έδωσε όλα να τρέξει ένα γρήγορο 10-0 με τον Βαν Τούμπεργκεν για το 86-76, ωστόσο με δύο λεπτά να απομένουν τα περιθώρια είχαν στενέψει για τα καλά, με τους γήπεδούχους να παίρνουν τη νίκη της... τιμής με 88-80 και τον ΠΑΟΚ την πρόκριση, λόγω του +24 που επικράτησε στη Θεσσαλονίκη.

Τα δεκάλεπτα: 21-12, 46-31, 66-60, 88-80

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα...