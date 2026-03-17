Έξαλλος ο Μπλοσομγκέιμ με το επιθετικό του Τάκερ στον Πίτερς: «Απαίσιο σφύριγμα»

Το ημίχρονο βρήκε τη Φενέρμπαχτσε να έχει εκτελέσει μόλις μία βολή, την ίδια στιγμή που ο Ολυμπιακός είχε 11, με μία ακόμα απόφαση των ρέφερι να κάνει έξαλλο τον Μπλοσομγκέιμ.
Ο άσος της Μονακό, που προφανώς παρακολουθούσε την αναμέτρηση στο ΣΕΦ, σχολίασε το επιθετικό φάουλ που έδωσαν οι διαιτητές 6 λεπτά πριν το τέλος του ματς με το σκορ στο 81-75 κατά του Τάκερ, τονίζοντας: «Απαίσιο σφύριγμα».
Για να εξηγήσει μάλιστα στη συνέχεια πως η επαφή γίνεται από τα πλάγια οπότε δεν υπάρχει επιθετικό φάουλ.