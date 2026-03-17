Έξαλλος ο Μπλοσομγκέιμ με το επιθετικό του Τάκερ στον Πίτερς: «Απαίσιο σφύριγμα»

Ο Τζάρον Μπλοσομγκέιμ έγινε έξαλλος με το επιθετικό φάουλ του σφύριξαν οι διαιτητές στον Χόρτον Τάκερ πάνω στον Άλεκ Πίτερς στα μέσα της τέταρτης περιόδου.

Το ημίχρονο βρήκε τη Φενέρμπαχτσε να έχει εκτελέσει μόλις μία βολή, την ίδια στιγμή που ο Ολυμπιακός είχε 11, με μία ακόμα απόφαση των ρέφερι να κάνει έξαλλο τον Μπλοσομγκέιμ.

Ο άσος της Μονακό, που προφανώς παρακολουθούσε την αναμέτρηση στο ΣΕΦ, σχολίασε το επιθετικό φάουλ που έδωσαν οι διαιτητές 6 λεπτά πριν το τέλος του ματς με το σκορ στο 81-75 κατά του Τάκερ, τονίζοντας: «Απαίσιο σφύριγμα».

Για να εξηγήσει μάλιστα στη συνέχεια πως η επαφή γίνεται από τα πλάγια οπότε δεν υπάρχει επιθετικό φάουλ.