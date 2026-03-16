Ο οιωνός της Γλυφάδας: Σαν σήμερα το... έπος με τη Μπάκλερ Μπολόνια!

Δύο ημέρες πριν πρασινίσει ξανά η Γλυφάδα, συμπληρώνονται 31 χρόνια σαν σήμερα, από το έπος του Κυπέλλου Πρωταθλητριών όταν μπροστά σε... 5.000 θεατές διέλυσε τη Μπάκλερ Μπολόνια με 99-56 παίρνοντας την πρόκριση για το Final Four της Σαραγόσα.

Οιωνός θα έλεγε κάποιος, με τα πάντα στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό να κινούνται γύρω από το δεύτερο παιχνίδι της γυναικείας ομάδας βόλεϊ κόντρα στην Βαλεφόλια, την ίδια στιγμή που συμπληρώνονται 31 χρόνια από τον άθλο του «τριφυλλιού» απέναντι και πάλι σε μία ιταλική ομάδα στο μπάσκετ.

Τότε ήταν η Μπάκλερ Μπολόνια, με την Γλυφάδα να πρασινίζει από 5.000 φίλους του Παναθηναϊκού και το «τριφύλλι» να συντρίβει την ιταλική ομάδα με 99-56 και να παίρνει την πανηγυρική πρόκριση για το Final Four της Σαραγόσα. Τώρα είναι η Βαλεφόλια, και πάλι από τη γείτονα χώρα, με την ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι, που πήρε τα 2 σετ στο Πέζαρο και πλέον θέλει «καθαρή» νίκη (3-0 ή 3-1) για να κατακτήσει τον ευρωπαϊκό τίτλο.

Κοινός παρονομαστής; Το κλειστό της Γλυφάδας, ανακαινισμένο πλέον, που θα πρασινίσει και πάλι για να υποδεχθεί τα «φίνα κορίτσια» στην προσπάθεια να φτάσουν στη μεγαλύτερη στιγμή του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Τα εισιτήρια ήδη έχουν κάνει φτέρα, με το «Μάκης Λιούγκας» να ζει και πάλι ιστορικές στιγμές.

Ευχή όλων; Μέσα σε διάστημα δύο ημερών να γιορτάζονται ισάριθμες επιτυχίες και να μπει στο πράσινο καλεντάρι η 18η Μαρτίου ως η μέρα που το βόλεϊ του Παναθηναϊκού σκαρφάλωσε στην κορυφή της Ευρώπης.

Όσο για την ιστορική πρόκριση της, τότε, ομάδας του Ευθύμη Κιουμουρτζόγλου; Δεν χρειάζονται να γραφτούν και πολλά, αφού το σκορ στο πρώτο ημίχρονο ήταν ήδη 46-18, με τους «πράσινους» να κανονίζουν τα διαδικαστικά για το ταξίδι στη Σαραγόσα.

Το τελικό 99-56 δεν αφήνει και πολλά περιθώρια για ανάλυση, με τον Παναθηναϊκό να διαλύει την ισχυρή Μπάκλερ Μπολόνια του Σάσα Ντανίλοβιτς και τον Θανάση Γιαννακόπουλο να δηλώνει μετά το ματς: «Ηταν μια πολύ μεγάλη πρόκριση. Ασφαλώς το πριμ θα είναι πολύ μεγάλο«. Για να προσθέσει ο Φραγκίσκος Αλβέρτης: «Παίξαμε με μεγάλη ψυχή και κερδίσαμε απόλυτα δίκαια. Τώρα ο νους μας στο πρωτάθλημα και μετά θα σκεφτούμε τη Σαραγόσα».

Mπόνους; Την ίδια ημέρα (16/3/1995) ο ελληνικός αθλητισμός ζει μία από τις πιο ντροπιαστικές στιγμές στην ιστορία του, αφού η ΤΣΣΚΑ μετά από δηλητηρίαση που παθαίνουν σχεδόν όλα τα μέλη της, παρατάσσεται στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό με μόλις 5 παίκτες, που στη συνέχεια λόγω των φάουλ έγιναν 3, με την ομάδα του Πειραιά να παίρνει την πρόκριση κι αυτή για το Final Four της Σαραγόσα.

Απόρροια αυτού; Μετά από 31 χρόνια και μέχρι πρότινος που συμμετείχε στην Euroleague, η ρωσική ομάδα φέρνει στον Πειραιά σε κάθε ματς με τον Ολυμπιακό δικά της μπουκαλάκια νερά...

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ: Αλβέρτης 15 (1τρ.), Γεωργικόπουλος 1, Παταβούκας 14 (4τρ.), Οικονόμου 4, Πάσπαλι 19, Γιαννάκης 9 (3τρ.), Βράνκοβιτς 8, Παπαγιάννης 4, Πετσάρσκι 15, Μυριούνης 10 (1τρ.).