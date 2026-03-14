Μπλόσομγκεϊμ: «Ποτέ δεν κατάλαβα όλο αυτό το μίσος για τον Γιούρτσεβεν»

Ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ υπερασπίστηκε τον Όμερ Γιούρτσεβεν με ανάρτησή του.

Ο Τούρκος πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού βρήκε την ευκαιρία του στο ΝΒΑ, υπογράφοντας δεκαήμερο συμβόλαιο με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και ο Αμερικανός φόργουορντ της Μονακό πήρε αφορμή για να σχολιάσει.

«Ποτέ δεν κατάλαβα όλο αυτό το μίσος για τον Γιούρτσεβεν, είναι πολύ καλός παίκτης», έγραψε ο Μπλόσομγκεϊμ θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να υπερασπιστεί τον Τούρκο άσο, ο οποίος κάνει τη νέα του προσπάθεια στο ΝΒΑ.

