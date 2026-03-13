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Παπαθεοδώρου: «Μέρες πριν ο Αταμάν προετοίμαζε για την 5αδα τον Λεσόρ» (vid)

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Το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου στην εκπομπή Center Fox.
Παπαθεοδώρου: «Μέρες πριν ο Αταμάν προετοίμαζε για την 5αδα τον Λεσόρ» (vid)