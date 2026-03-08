Ηρακλής: Νίκη από το -21 και 21 χρόνια μετά επί του Παναθηναϊκού και η ανατροπή της εξαετίας

Ο Ηρακλής πανηγύρισε τη μεγαλύτερη νίκη του στη σεζόν, με την επικράτηση του επί του Παναθηναϊκού AKTOR να έχει κάποιες ξεχωριστές προεκτάσεις.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Stoiximan GBL για τα νούμερα του αγώνα και σε σχέση με το παρελθόν:

«Οι «κυανόλευκοι» νίκησαν τον Ηρακλή μετά από 21 χρόνια αφού η τελευταία φορά που τα κατάφεραν ήταν στις 16 Φεβρουαρίου 2005 όταν επικράτησαν, με τον Λευτέρη Κακιούση προπονητή, στο Ιβανώφειο με 80-73 (Χάμιλτον 20, Τζόρτζεβιτς 12 – Στσεπάνοβιτς 19, Τσαρτσαρής 17) του Παναθηναϊκού του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Από τότε οι «κυανόλευκοι» μετρούσαν 10 συνεχόμενες ήττες Πρωταθλήματος από τους «πράσινους», μέχρι το σημερινό παιχνίδι.

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα παίρνει ακόμη μεγαλύτερη αξία από τον τρόπο με τον οποίο ήρθε καθώς ο Ηρακλής χρειάστηκε να ανατρέψει μια διαφορά 21 πόντων. Στο 22:42 ο Παναθηναϊκός AKTOR προηγήθηκε με 50-29 ωστόσο το επιμέρους 47-24 μέχρι το τέλος, ανέτρεψε πλήρως τα δεδομένα. Η ανατροπή των 21 πόντων είναι…

*Η μεγαλύτερη της σεζόν αφού η προηγούμενη ήταν εκείνη των 15 πόντων από τους οποίους επέστρεψε ο Κολοσσός H Hotels Collection στο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής με τον Πανιώνιο Cosmorama Travel. Σε εκείνο το παιχνίδι οι «κυανέρυθροι» προηγήθηκαν με 57-42 στο 23:43 αλλά οι «θαλασσί» έφτασαν στην επικράτηση με 78-76.

*Ισοφάριση της μεγαλύτερης ανατροπής της τελευταίας εξαετίας. Στη διάρκεια της δεκαετίας, από την περίοδο 2020-21 δηλαδή, η μεγαλύτερη ανατροπή είναι αυτή των 21 πόντων αφού πριν τη σημερινή του Ηρακλή επί του Παναθηναϊκού AKTOR, την ίδια απόσταση είχε καλύψει και η Λάρισα στον 2ο μικρό τελικό των playoffs του 2022 απέναντι στον Προμηθέα. Τότε η θεσσαλική ομάδα βρέθηκε πίσω με 30-51 στο 15:45 αλλά έφτασε στη νίκη με 88-84.

Back to back «πράσινες» ήττες μετά από τρία χρόνια

Για τον Παναθηναϊκό AKTOR η ήττα στο Ιβανώφειο ήταν η τέταρτη στη φετινή Stoiximan GBL, η τρίτη στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές και η δεύτερη συνεχόμενη καθώς είχε προηγηθεί εκείνη από τον Κολοσσό H Hotels Collection. Για να βρούμε την τελευταία φορά που οι «πράσινοι» έχασαν δύο συνεχόμενα παιχνίδια τους στο Πρωτάθλημα θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω τρία χρόνια.

Ήταν τον Μάρτιο του 2023 όταν από τις 13 μέχρι τις 25 του μήνα ηττήθηκε τρεις συνεχόμενες φορές, από τον ΠΑΟΚ εκτός (81-73), τον Ολυμπιακό εντός (74-76) και την ΑΕΚ εκτός έδρας (77-73)».