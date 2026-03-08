Εκτός έδρας ήττα για την Ντουμπάι από την Τσεντεβίτα

Η Ντουμπάι γνώρισε την ήττα με 93-80 από την Τσεντεβίτα στην Λιουμπλιάνα μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες στην Αδριατική Λίγκα.

Η Ντουμπάι γνώρισε δεν... «εμφανίστηκε» στο παρκέ στην τέταρτη περίοδο και γνώρισε την ήττα με 93-80 από την Τσεντεβίτα εκτός έδρας.

Η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς ήταν ανταγωνιστική στο πρώτο 20' αν και δεν κατάφερε να πάρει ποτέ κάποιο ασφαλές προβάδισμα. Επέστρεψε μάλιστα από το -7 (20-13) και πέρασε μπροστά με 44-41 πριν από το ημίχρονο, όμως έχασε άμεσα την διαφορά.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα από τα ΗΑΕ έκανε ακόμη μια μικρή ανατροπή αφού γύρισε από το -8 (58-50) και προηγήθηκε με 59-58, Κάπου εκεί «παραδόθηκε» στην Τσεντεβίτα και στην τέταρτη περίοδο έμεινε στους 16 πόντους με αποτέλεσμα να ηττηθεί με 93-80.

Οι Ουμόχα Γκίμπσον με 20 πόντους, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ και Αλεξέι Νίκολιτς με 17 πόντους και 5 ριμπάουντ οδήγησαν την Τσεντεβίτα στην νίκη. Για την Ντουμπάι ξεχώρισε ο Τζάναν Μούσα 15 πόντους και 3 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 27-27, 50-46, 68-64, 93-80