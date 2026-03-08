Έτρεχε με... 109 η Μπαρτσελόνα κόντρα στην Μπρεογκάν

Η Μπαρτσελόνα δεν συνάντησε αντίσταση από την Μπρεογκάν, την διέλυσε με +31 (78-109) επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά τις δυο συνεχόμενες ήττες στην Ευρωλίγκα.

Η Μπαρτσελόνα ήταν σοβαρή, ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Μπρεογκάν επικρατώτας με 109-78, με τους Μπλαουγκράνα να επιστρέφουν στα θετικά αποτελέσματα μετά τις δυο συνεχόμενες ήττες στην Ευρωλίγκα.

Με τη νίκη αυτή η ομάδα του Πασκουάλ ανέβηκε στο 15-6 και συνεχίζει στο κυνήγι της κορυφής στην ΑCB, με την Μπρεογκάν να πέφτει στο 8-13.

Για τους νικητές ο Μάιλς Κέιλ ήταν πρώτος σκόρερ με 21 πόντους, με τον Σενγκέλια να συμπληρώνει επίσης 21 πόντους με 6 ριμπάουντ. Διψήφιος και ο Κλάιμπερν με 18 πόντους και 5 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά Αλόνσο, Κουκ και Μάβρα μέτρησαν από 10 πόντους ο καθένας, με τους υπόλοιπους παίκτες του Κασιμίρο να μένουν σε μονοψήφια επίπεδα.

Πλέον οι Μπλαουγκράνα στρέφουν την προσοχή τους στο εντός έδρας παιχνίδι με την Χάποελ Τελ-Αβίβ για την 31η αγωνιστική της Euroleague (13/3, 21:30).