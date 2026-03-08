Αντετοκούνμπο: «Αν κάνεις το σωστό, οι θεοί του μπάσκετ προσπαθούν να σε ανταμείψουν»

Μετά τη νίκη των Μπακς κόντρα στους Τζαζ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τόνισε πως τα «Ελάφια» πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν τα σωστά πράγματα.

Οι Μιλγουόκι Μπακς πήραν μία νίκη που χρειάζονταν απέναντι στους Γιούτα Τζαζ με 113-99, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να «ακουμπάει» τo triple-double. Ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε το ματς με 27 πόντους, 9 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Μετά τον αγώνα, ο Έλληνας αστέρας τόνισε πως τα «Ελάφια» πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν το σωστό και ότι αν το πράξουν, τότε οι θεοί του μπάσκετ θα προσπαθήσουν να τους ανταμείψουν.

«Κάποιες μέρες θα υπάρχουν άσχημες νίκες, όπως αυτή, αλλά δεν έχει σημασία, παραμένει νίκη. Είμαι χαρούμενος. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να κάνουμε το σωστό. Όσο περισσότερο προσπαθείς να κάνεις το σωστό, οι θεοί του μπάσκετ προσπαθούν να σε ανταμείψουν. Και αυτό κάνω σε όλη μου την καριέρα» ανέφερε.