Οι Χιτ «διέλυσαν» τους Νετς και παραμένουν σε τροχιά playoffs

Οι Μαϊάμι Χιτ πανηγύρισαν μεγάλη νίκη απέναντι στους Μπρούκλιν Νετς με 126-110 και συνεχίζουν την μάχη για την απευθείας είσοδο στα playoffs.

Οι Χιτ κυριάρχησαν από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και δεν επέτρεψαν σε κανένα σημείο στους Νετς, να πιστέψουν ότι μπορούν να διεκδικήσουν τη νίκη, φτάνοντας με άνεση στο θετικό αποτέλεσμα.

Με αυτή τη νίκη οι Χιτ βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 34-29 και ανέβηκαν στην 7η θέση της ανατολικής περιφέρειας, απέχοντας μια νίκη μακριά από την 6η που δίνει το απευθείας εισιτήριο για τα playoff.

Ο Τάιλερ Χίρο με 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ να ξεχωρίζει για τους Μπρούκλιν Νετς με 27 πόντους και 13 ριμπάουντ.

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