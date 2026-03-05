Η Αρμάνι Μιλάνο πήγε να «αυτοκτονήσει» αλλά εν τέλει κέρδισε την Μπαρτσελόνα με 87-84 , και συνεχίζει να ελπίζει για μια θέση στην δεκάδα της βαθμολογίας. Πήγαν για την ανατροπή της χρονιάς στο τέλος οι «μπλαουγκράνα».

Η Αρμάνι (15-15) υποδέχθηκε την Μπαρτσελόνα (17-13) στο Μιλάνο και πήρε μια τεράστια νίκη με 87-84, που την κρατά ζωντανή για μια θέση στην δεκάδα. Η ιταλική ομάδα ήταν καλύτερη στην μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού και πήρε από νωρίς μικρές διαφορές που την οδήγησαν μέχρι το ημίχρονο μπροστά στο σκορ. Στο δεύτερο μέρος και συγκεκριμένα στην τρίτη περίοδο, με τους ΛεΝτέι και Μπολμάρο να βγαίνουν μπροστά, έκανε ένα επιμέρους 18-9, ξέφυγε στο +21 και έβαλε τις βάσεις για την 15η νίκη της στην διοργάνωση. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Μπαρτσελόνα προσπάθησε να επιστρέψει, έριξε την διαφορά στο σουτ, όμως δεν της έφτασε ο χρόνος.

Πρωταγωνιστές των Ιταλών ήταν οι Ζακ ΛεΝτέι (16π.) και Λεάντρο Μπολμάρο (13π. 6ασ.), ενώ για την Μπαρτσελόνα την διαφορά έκαναν οι Γιαν Βέσελι (15π.) και Τόκο Σενγκέλια (15. 7ρ.).

Την επόμενη αγωνιστική η Αρμάνι θα παραμείνει στο Μιλάνο για αντιμετωπίσει την Μακάμπι (13/03, 21:30). Η Μπαρτσελόνα θα αντιμετωπίσει την Χάποελ στην Βαρκελώνη, επίσης εντός έδρας (13/03, 21:30).

Η Μπαρτσελόνα τα «έσπασε», η Αρμάνι τα «έβαζε» και με επιθετική πολυφωνία πήρε το προβάδισμα στο ημίχρονο

Με δύο θεαματικά καρφώματα από Νίμπο και Ερνανγκόμεθ ξεκίνησε το παιχνίδι, και την Αρμάνι να παίρνει το πρώτο προβάδισμα με 5-2. Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με τον Σενγκέλια και με ένα μικρό 4-0 πέρασαν μπροστά με 5-6. Στα μισά της περιόδου, η Μπαρτσελόνα έμοιαζε «μουδιασμένη» με 3/12 σουτ (0/4τρ.), δίνοντας την δυνατότητα στην ιταλική ομάδα να κρατά ένα ισχνό προβάδισμα με +6 (12-6). Στο τελευταίο δίλεπτο του δεκαλέπτου, ο Βέσελι πέτυχε έξι συνεχόμενους πόντους, όμως η Αρμάνι βρήκε την απάντηση με τρίποντα των Μπούκερ - Μπρουκς, και έκλεισε την περίοδο μπροστά με 24-17.

Η Αρμάνι μπήκε δυνατά και στην δεύτερη περίοδο, με τον Γκούντουριτς να δίνει προβάδισμα +9 (28-19) στην ομάδα του, η οποία ήλεγχε απόλυτα τον ρυθμό του παιχνιδιού. Οι φιλοξενούμενοι ωστόσο δημιούργησαν ένα ακόμη μικρό σερί 4-0, μείωσαν ξανά στους 5 (28-23) στο 13'. Οι Ιταλοί είχαν το προβάδισμα καθ' όλη την διάρκεια του δευτέρου δεκαλέπτου και με καλάθι του Νίμπο ξέφυγαν ξανά με +9 (37-28). Η καταπληκτική άμυνα των γηπεδούχων μετά από κλέψιμο, τους έδωσε ένα καλάθι και φάουλ με τον ΛεΝτέι, παίρνοντας για πρώτη φορά στο παιχνίδι διψήφια διαφορά (44-30), στο φινάλε του δεκαλέπτου.

Πήγε για την ανατροπή της χρονιάς η Μπάρτσα, άντεξε και πήρε την νίκη η Αρμάνι

Oι γηπεδούχοι βγήκαν με το πόδι πατημένο στο γκάζι στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, εκτοξεύοντας την διαφορά στο +16 (57-41) με ένα επιμέρους 11-7,με οδηγό τον ασταμάτητο ΛεΝτέι ο οποίος είχε 13 πόντους και 5/6 σουτ. Η Αρμάνι ήταν «αφηνιασμένη» και με καλάθι του Μπολμάρο στον αιφνιδιασμό, εξαφανίστηκε στο +21 (64-43), 4:35' πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης. Η ομάδα του Πέπε Ποέτα ανέβασε ακόμη περισσότερο το σκορ, στο +24 (72-58), με βολές του Μπρουκς. Ο Αμερικανός πέτυχε ένα ΑΠΙΘΑΝΟ buzzer beater και έστειλε την διαφορά στο +27 (78-51).

Η Μπαρτσελόνα έπαιξε για πρώτη φορά σαν... Μπαρτσελόνα στην αρχή της τέταρτης περιόδου, ξεκινώντας με σερί 11-0 και μείωσε στους 16 (78-62) στο 33'. Την λύση για τους Ιταλούς έδωσε ο Έλις με ένα δύσκολο σουτ, όμως οι «μπλαουγκράνα» είχαν βρει ρυθμό και έριξαν την διαφορά στους 12 με καλάθι του Βέσελι (80-68). Ο Τόκο Σενγκέλια πέτυχε ένα μεγάλο καλάθι και φάουλ μειώνοντας σε 82-71 και λίγο αργότερα με τον ίδιο τρόπο ο Βέσελι έριξε την διαφορά κάτω από τους 10 (83-74) με το επιμέρους σκορ των φιλοξενούμενων να έχει φτάσει στο 27-6. Ο Σατοράνσκι με δύο τεράστια τρίποντα έριξε την διαφορά στο σουτ (86-84) στα 2,4'', όμως η ανατροπή της χρονιάς δεν ολοκληρώθηκε. Αστόχησε σε σουτ ισοφάρισης από το κέντρο ο Σενγκέλια.

Tα δεκάλεπτα: 24-17, 46-34, 78-51, 87-84

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