Θα μείνει στους Ουίζαρντς ο Ράσελ, δεν υπάρχει ενδιαφέρον από άλλες ομάδες

Ο Ντ’Άντζελο Ράσελ θα ολοκληρώσει τη σεζόν στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, καθώς καμία ομάδα δεν ενδιαφέρεται για την απόκτησή του.

Ο Ντ’Άντζελο Ράσελ ήλπιζε να βρει μία νέα ομάδα μετά το trade που τον έστειλε στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, όμως κάτι τέτοιο φαίνεται πως δε θα γίνει.

Σύμφωνα με τον Μπρετ Σίεγκλ του «ClutchPoints» καμία ομάδα του ΝΒΑ δεν ενδιαφέρεται για την περίπτωσή του. Ο 30χρονος δεν ήθελε να αγωνιστεί με τους «Μάγους», ενώ ο οργανισμός προσπαθούσε να βρει κάποια ομάδα για να γίνει νέο trade.

Από την στιγμή που το tradeline πέρασε, ο μόνος τρόπος να αποχωρήσει ο Ράσελ είναι να γίνει buyout από το συμβόλαιό του, αλλά αν γίνει αυτό, το πιο πιθανό σενάριο είναι να μην βρει άλλη ομάδα.

Έτσι, οι δύο πλευρές αναμένεται να συνεχίσουν μαζί μέχρι το φινάλε της σεζόν.