Πλήγμα για τους Σανς: Χάνουν τον Μπρουκς για 4-6 εβδομάδες

Οι Φοίνιξ Σανς θα στερηθούν των υπηρεσιών του Ντίλον Μπρουκς για τις επόμενες 4-6 εβδομάδες, λόγω κατάγματος στο αριστερό χέρι.

Ο Καναδός γκαρντ/φόργουορντ αποχώρησε στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα του Σαββάτου με τους Ορλάντο Μάτζικ και δεν επέστρεψε στο ματς, με τους Σανς να επικρατούν στη δεύτερη παράταση με 113-110.



Ο 30χρονος άσος διάγει την πρώτη σεζόν της καριέρας του στο Φοίνιξ και έχει μέσο όρο 21.2 πόντους (σ.σ. ο υψηλότερος στην καριέρα του) και 3.7 ριμπάουντ σε 50 παιχνίδια, όντας σε όλα βασικός.

Εφόσον απουσιάσει για έξι εβδομάδες, ο Μπρουκς θα επιστρέψει στα παρκέ στις αρχές Απριλίου, με την κανονική περίοδο του NBA να ολοκληρώνεται στις 12/4.

