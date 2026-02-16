Καταποντίστηκε στο All-Star Game η team World

Παναμερικανικός θα είναι ο τελικός του All-Star Game αφού η μικτή Κόσμου, αποκλείστηκε με δύο ήττες.

Στο πρώτο ματς η team World ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική απέναντι στην team Stars, αφού το ματς οδηγήθηκε στην παράταση, με τα «Αστέρια» να φτάνουν στη νίκη με 37-35, έχοντας σε τρομερή κατάσταση τον Άντονι Έντουαρντς που σημείωσε 13 πόντους.

Στο δεύτερο ματς, η team Stars κοντραρίστηκε με την team Stripes, σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε με 40-42 υπέρ των «λωρίδων», με τον Τζέιλεν Μπράουν να σημειώνει 11 πόντους, έχοντας και 3 ριμπάουντ.

Στον τρίτο αγώνα, η μικτή Κόσμου αντιμετώπισε την team Stripes, με τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα να το παίρνει... πατριωτικά έχοντας 19 πόντους, όμως ο Καουάι Λέοναρντ πήρε... φωτιά.

Ο σούπερ σταρ των Κλίπερς, σημείωσε 31 πόντους σε 12 λεπτά και οδήγησε την team Stripes στη νίκη με 48-45 και στον τελικό του All-Star Game που θα είναι παναμερικανική υπόθεση.